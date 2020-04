INNA annonce l’été avec “Not My Baby”

INNA prépare un nouvel album et en dévoile un nouvel extrait toujours aussi ensoleillé. Écoutez “Not My Baby” sur aficia.

Afin de donner suite à ses deux derniers opus parus successivement en 2017 (Nirvana) et en 2019 avec l’album en espagnol baptisé Yo, la chanteuse roumaine INNA est déjà repartie en studio pour enregistrer un nouvel album en anglais.

Nous avions déjà eu droit à un premier extrait intitulé “Bebe” où elle glissait quelques phrases en français comme “C’est toi et moi bébé”. Mais INNA a tendance à se contredire avec “Not My Baby” où finalement elle fait comprendre qu’ “il n’est pas mon bébé”.

Sur ce nouveau morceau, l’interprète de “Sun is Up” s’est entourée d’une toute nouvelle équipe dont le producteur suisse Freedo, qui a déjà travaillé aux côtés de Zara Larsson et The Chainsmokers. L’artiste revient avec de la dance music très actuelle, efficace, et qui pourrait facilement se faire une place dans nos playlists de l’été…

Découvrez “Not My Baby” le nouveau single d’INNA :