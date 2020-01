JONAS BROTHERS Actualités Discographie Concerts

Nouveau clip pour Jonas Brothers avec l’inédit “What A Man Gotta Do”. Une vidéo déjantée et absolument géniale à découvrir avec aficia.

Carton plein pour le retour de Jonas Brothers sur le devant de la scène avec l’album Happiness Begins. À coup de titres comme “Sucker”, “Cool” ou encore “Only Human”, la fratrie a fait un retour remarquable et semble prête à tout emporter sur son passage.

Mais l’année 2020 commence également très fort pour Nick, Kevin et Joe Jonas avec la libération ce vendredi 17 janvier d’un nouveau titre inédit et de son clip qui risque de faire des ravages !

Jonas Brother & co

Le titre est une fois de plus d’une efficacité redoutable et pourrait facilement envahir les ondes radios. Concernant le clip, c’est parfaitement taillé pour faire exploser les compteurs de YouTube.

Dans un premier temps on retrouve au casting, comme pour “Sucker”, les compagnes de la fratrie à savoir Danielle Jonas, Sophie Turner et Priyanka Chopra Jonas. Elles accompagnent les Jonas Brothers dans une reprise de standards du cinéma pour habiller dignement “What A Man Gotta Do” qui porte la signature de Ryan Tedder et David Stewart.

Kevin tente de jouer la sérénade à la fenêtre de Danielle en s’inspirant de ‘Say Anything’, Joe foule le parquet de danse pour se la jouer à la ‘Grease’ avec la belle Sophie et Nick nous refait la scène emblématique du film ‘Risky Business’ avec Tom Cruise pour séduire Priyanka. Le tout est réalisé par Joseph Kahn et nous offre même un petit making of à la fin…

Découvrez “What A Man Gotta Do”, le nouveau clip de Jonas Brothers :

À vos agendas !!! Jonas Brothers est de passage dans l’Hexagone pour deux shows à ne pas manquer. Rendez-vous le 18 février pour le premier concert des Jonas Brothers en France. Celui-ci aura lieu à Montpellier avant que le trio ne pose ses bagages à Paris le 22 afin de mettre le feu à l’AccorHotels Arena.