“What a Man Gotta Do” : un nouveau single pour Jonas Brothers

Les Jonas Brothers comptent bien rythmer notre année 2020. La preuve avec l’annonce d’un nouveau single : “What a Man Gotta Do”. Plus d’infos avec aficia.

Si l’année 2019 était marquée par le retour explosif des Jonas Brothers avec un nouvel album très largement porté par le titre “Sucker”, les frangins comptent bien venir mettre l’ambiance en 2020 également.

En effet, après nous avoir régalé avec l’album Happiness Begins, offert le clip de “Cool” et “Only Human” ou encore avoir fait équipe avec Sebastián Yatra, Daddy Yankee et Natti Natasha sur “Runaway” et Diplo sur “Lonely”, la fratrie annonce déjà du neuf.

Rendez-vous le 17 janvier !

C’est sur les réseaux sociaux des Jonas Brothers que nous avons eu le plaisir d’apprendre qu’un titre inédit était dans les cartons. En effet, Nick, Joe et Kevin donnent rendez-vous au public le 17 janvier afin de découvrir “What a Man Gotta Do” ainsi que le clip qui l’accompagne. Et avec le très court extrait disponible, cela s’annonce déjà explosif !

De quoi nous faire patienter jusqu’au 18 février pour le premier concert des Jonas Brothers en France. Celui-ci aura lieu à Montpellier avant que le trio ne pose ses bagages à Paris le 22 afin de mettre le feu à l’AccorHotels Arena.