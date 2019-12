Une année riche de découvertes, de sensations musicales s’apprête à s’achever pour laisser place à une nouvelle qui s’annonce déjà prometteuse. Mais pour l’heure, je vous présente mes 12 pistes favorites de 2019 !

Des artistes qui confirment…

C’est un exercice particulièrement difficile que de ne devoir retenir que 12 pistes pour résumer une année musicale mais puisqu’un choix s’impose, je réitère ici mon admiration pour les dernières productions de Lana Del Rey. Déjà présente dans ma playlist l’année dernière avec le titre « Mariners Apartement Complex », Lana Del Rey confirme tout simplement avec Norman Fucking Rockwell!, un cinquième opus délicieusement mélancolique dont est extrait l’envoûtant « Cinnamon Girl » que j’ai plaisir à partager.

Autre poids lourd sur la scène musicale internationale, Coldplay fait partie de ces groupes pour lequel j’ai une affection toute particulière. Son retour sur disque avec Everyday Life a incontestablement enchanté ma fin d’année et je retiens essentiellement la ballade éponyme « Everyday Life » sur laquelle la voix de Chris Martin est sublimée par une orchestration touchante et sans fioritures afin de poser des mots simples sur notre humanité.

Une année seulement après la parution de Voicenotes, le prolifique Charlie Puth amorçait déjà son retour avec l’enivrant « I Warned Myself » qui repose sur une rythmique qui reste aisément à l’esprit. En misant sur des sonorités plus synthétiques, le chanteur se révèle plus que convaincant.

Des retours en grande pompe

Coup de cœur récent, Pablo Alborán et Ava Max signent avec « Tabù » l’un des duos les plus romantiques de cette fin d’année. Outre les qualités vocales des deux interprètes, des voix qui se marient de surcroît à merveille, j’apprécie la dimension dramatique de la piste, sublimée par des arrangements modernes aux accents latino. Un duo surprise qui fait son effet !

Dans mes coups de cœur de l’année, j’ajoute sans grande hésitation Marina et Melanie Martinez, deux artistes aux univers singuliers. La première effectuait une mue artistique particulièrement plaisante à travers Love + Fear, un nouvel effort concept dans lequel elle se livre sans fard sur le monde et ses états d’âme. J’en retiens notamment le mid-tempo electro « Believe in Love« . Pour la seconde, c’est l’intense « High School Sweethearts » qui reçoit mes louanges, extrait de K-12, un conte musical ambitieux intégralement mis en images qui confirme par ailleurs la très grande créativité de l’américaine.

Malgré une carrière non exempte de difficultés, James Arthur fait partie de ces artistes qui prennent des risques et explorent de nouvelles voies musicales malgré le risque de déplaire. Mais avec son nouvel effort sobrement baptisé You, l’artiste a les cartes en main pour inverser la tendance. Éclectique, son disque est à l’image de la piste éponyme « You« , simplement savoureux.

Place aux artistes francophones !

Elle est l’une des deux artistes francophones à intégrer mes coups de cœur mais avant tout une très belle révélation, Marie-Flore a visé juste avec Braquage, un nouvel album mordant et singulier à écouter sans modération. Et quand un disque est aussi bon, il est d’autant plus difficile d’en extraire une piste mais je dois admettre le côté addictif de « QCC« , un single planant qui aura eu le mérite de tourner en boucle dans ma playlist.

Je vous propose également de la chaleur, un air estival en compagnie de The Avener et de son imparable « Beautiful » dont la partie vocale est assurée par le très talentueux Bipolar Sunshine. Le DJ français a l’art de concocter des productions à la fois lumineuses et intelligentes. Il me tarde déjà de découvrir Heaven, son deuxième opus studio attendu dans les bacs le 24 janvier 2020.

Des découvertes et des belles surprises

Mon année a également été rythmée par le retour des Jonas Brothers. Pourtant peu sensible à leur univers musical avant leur séparation, les garçons ont mûri pour proposer un album pop-rock moderne et mature. « Don’t Throw It Away« . Joe, Kevin et Nick Jonas proposent avec Happiness Begins un nouvel effort gorgé de lumière, ma piste favorite étant incontestablement « Don’t Throw It Away ».

Je tenais également à mettre en lumière le phénomène Tones and I dont il est certain, nous continuerons d’en entendre parler en 2020 ! Âgée de 21 ans seulement, l’australienne surprend avec une signature vocale unique et m’a fait chanter avec son hit « Dance Monkey » qui donne incontestablement envie de danser.

Enfin, Mark Ronson fait partie des surprises musicales de mon année. Musicien et producteur prodigieux, l’artiste a dévoilé cet été un cinquième disque fouillé pour lequel les interprètes féminines sont à l’honneur. Afin de sublimer les mots et la mélodie de Mark Ronson sur l’entêtant « Late Night Feelings« , la voix de Lykke Li apporte une plus-value indéniable.