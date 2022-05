Il sera de retour le 17 juin avec son prochain album Cooleur . En attendant, Julien Granel nous laisse découvrir deux de ses merveilleux nouveaux titres. C’est à lire sur aficia.

Julien Granel est un artiste que l’on a découvert en 2017 avec son titre “Tant que le soleil brille”. Un morceau qui avait suscité notre intérêt par son énergie et son originalité. Depuis, le jeune artiste originaire du sud ouest de la France n’a jamais arrêté de créer de la musique.

Julien Granel : de retour avec deux clips annonciateurs d’un album coloré !

Julien Granel nous présente deux nouveaux titres : “Plus fort” et “Vers le Soleil”. Des chansons aux sonorités pop et rythmées qui laissent transparaître une musique créative et colorée, à l’image de l’artiste. Avec “Plus fort” qu’il a dévoilé en avril, il nous emporte dans les déboires et les états d’âme d’une vie passée, pour se rappeler que nos combats personnels en valent toujours la peine. Chacun d’entre nous est susceptible de se retrouver en ce titre. Dans la mise en images réalisée par Agathe Auriffeille, Charlotte et Juliette Castay, l’artiste nous laisse nous rappeler qu’abandonner n’est jamais la solution pour devenir ce que l’on souhaite, et qu’après chaque orage, le soleil est de retour. Un clip amusant, décalé et profondément inspirant !

Et plus récemment, pour dessiner les contours de son album à venir, le chanteur aux cheveux bleu nous a fait découvrir une nouvelle partie de sa personnalité avec “Vers le soleil”.

Dans cette vidéo filmée par Igor Dorembus, il sort de sa chambre prêt à appréhender le monde extérieur, à s’épanouir en vivant ses rêves. Ce clip arrive comme la suite du titre précédent… Une nouvelle page de l’histoire s’écrit avec enthousiasme, talent et couleur ! Pour découvrir l’intégralité du projet Cooleur, rendez-vous le 17 juin !