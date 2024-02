Julien Granel en interview ‘Flash’ : “C’est une chance de pouvoir venir, s’exprimer, jouer”

Nommé dans la catégorie “Révélation scène” aux Victoires de la musique 2024, Julien Granel a accordé à aficia une jolie interview Flash.

On ne le présente plus, Julien Granel fait partie de ces artistes avec qui aficia adore échanger. “On est le projet qui a le plus tourné cet été” nous confiait-il en septembre dernier, à l’occasion de son passage au Rose festival.

En effet, il a enchainé plus d’une trentaine de festivals en 2023. Vous n’avez pas pu passer à coté de son énergie débordante et de son style vestimentaire inimitable, qui nous ont subjugués tout l’été. Sur scène, Julien Granel défend son premier album, Cooleur, avec un show coloré et puissant. C’est donc tout naturellement que les Victoires de la musique l’ont nommé dans la catégorie “Révélation scène”, faisant son grand retour cette année.

Présents lors de la conférence de presse des Victoires de la musique lundi 8 janvier 2024, nous avons eu le plaisir de le croiser, l’occasion de lui poser quelques questions :

Julien Granel en interview ‘Flash’ !

1- Salut Julien, on vient d’apprendre que tu étais nommé dans la catégorie “révélation scène” aux Victoires de la musique cette année, quand as-tu appris la nouvelle et comment te sens-tu ?

Je l’ai appris il y a quelques semaines. Mon manager est venu chez moi et me l’a annoncé comme ça, l’air de rien. C’était assez marrant comme moment. Mais j’ai du mal à réaliser. Je réalise un peu plus ce soir, en enchainant les interviews. Être avec les autres nommés et rencontrer l’équipe des Victoires aussi, ça me fait réaliser. De toute façon, je vais commencer à préparer ma performance donc il faut bien.

2- Justement, tu vas jouer devant des millions de téléspectateurs à la télévision ce soir-là, qu’est ce que tu ressens ?

C’est forcément quelque chose d’assez nouveau. Je pense que c’est le point commun entre tous les nommés. On tourne beaucoup en festivals et sur internet mais on est rarement représentés à la télévision. C’est une chance de pouvoir venir, s’exprimer, jouer, mais forcément c’est un stress particulier.

J’ai envie de recréer cette sorte d’étincelle de folie que j’ai ressentie toute l’année ! Julien Granel en exclusivité pour aficia

3- Que veux-tu livrer ce soir-là ? Tu sais quel titre tu vas interpréter ?

Yes, je vais interpréter mon morceau “Plus fort”. Mon but, c’est vraiment d’essayer de recréer la folie totale qu’il y a eu sur la tournée cette année. J’ai envie de recréer cette sorte d’étincelle de folie que j’ai ressentie toute l’année.

4- Il y a des copains parmi les nommés ?

Oui, complètement, il y a Nuit Incolore qui est dans mon label. Cet été, en festivals, j’ai énormément croisé Zaho de Zagazan aussi, avec qui je pense encore passer un été de festivals communs en 2024. J’ai rencontré Yamê aujourd’hui mais je suis un grand fan de sa musique.

5- Et si tu gagnes ce soir-là, comment comptes-tu célébrer cette victoire ?

Avec mes amis et ma famille, je pense. Mais même si je ne gagne pas, je vais le fêter quand même!

Découvrez “Plus fort” par Julien Granel :

