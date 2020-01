Clip “Yummy” : Justin Bieber paye l’addition !

Justin Bieber est bel et bien de retour ! Ça se passe avec le titre “Yummy” et une vidéo très colorée… C’est à voir sur aficia.

Près de cinq ans après Purpose, Justin Bieber risque bien de beaucoup faire parler de lui. Alors que son cinquième album verra le jour courant 2020, ce n’est pas le seul projet que le Canadien partagera avec ses fans durant les prochains mois.

Ce nouvel effort sera accompagné d’une tournée qui l’emmènera à travers les États-Unis et le Canada de mai à septembre 2020. Pour le moment, aucune date européenne n’est annoncée mais on n’imagine pas Justin Bieber ne pas rendre visite à ses fans du ‘Vieux Continent’.

Enfin, à partir du 27 janvier prochain, les abonnés de YouTube Originals auront la possibilité de découvrir la série documentaire de dix épisodes ‘Justin Bieber: Seasons’ qui reviendra sur les moments difficiles qu’a pu vivre Justin Bieber ces dernières années.

À table !

Avant tout cela, le garçon a décidé d’en dévoiler un peu plus sur son prochain opus à travers le single “Yummy”. Il a co-écrit les paroles avec Poo Bear et Noah Sammak et le titre n’est pas sans rappeler ses premiers succès. Une chanson dont le texte ne vole pas très haut mais qui semble plaire aux fans qui ont déjà vu le clip plus de 11.000.000 de fois sur YouTube.

Une vidéo dans laquelle le jeune artiste partage un repas avec des personnages tout aussi étranges les uns que les autres…

Découvrez “Yummy”, le nouveau clip de Justin Bieber :