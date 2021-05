C’est déjà la fin du règne de Damso à la faveur de Naps avec son tube “La kiffance”. On fait le point sur les titres les plus écoutés en France cette semaine.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 07 mai au 13 mai 2021…

Naps leader avec “La Kiffance”

Le Top Streaming de la semaine dernière était très largement dominé par Damso. N°1 avec “Σ. MOROSE” et affichant 30.809.629 streams au global chez Spotify France, la rappeur abandonne déjà la première place. C’est à la faveur de Naps avec “La kiffance”… Extrait de l’album Les mains faites pour l’or qui se classe cinquième des meilleures ventes d’albums de la semaine, le titres affiche 2.987.826 streams sur la semaine. Il devance Gazo avec “HAINE&SEX” qui se classe second et Damso avec “Σ. MOROSE” qui est troisième.

Le reste du Top 10 des titres les plus écoutés cette semaine chez Spotify France n'offre pas de réelles nouveautés. On note juste que la meilleure entrée de la semaine est pour Booba avec le titre "Kayna" qui se classe 8ème avec 1.519.676 streams.





















Il faut ensuite descendre à la 42ème place pour trouver du neuf… C’est avec Alonzo et le titre “Légende Vivante” pour 754.379 streams.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 La kiffance Naps 2897826 2 HAINE&SEX Gazo 2288818 3 Σ. MOROSE Damso 2271290 4 La Seleçao Alonzo 2216442 5 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 2152915 6 Vroum Vroum Moha K 1854831 7 Le temps Tayc 1614443 8 Kayna Booba 1519676 9 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1451909 10 Π. VANTABLACK Damso 1419743 11 Υ. 2 DIAMANTS Damso 1379843 12 Mona Lisa Booba 1317280 13 Mon poto Kore 1241078 14 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1155481 15 La danse des bandits Naps 1132135 16 Je t’aime de ouf Wejdene 1101120 17 Ρ. DOSE Damso 1073825 18 Goosebumps – Remix Travis Scott 1038818 19 Jolie madame (feat. Ronisia) Joé Dwèt Filé 1024340 20 Fever Dua Lipa 1017448 21 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 1006963 22 Casanova Were-vana 989516 23 Τ. CHIALER Damso 976704 24 Iko Iko Justin Wellington 952763 25 Ψ. PASSION Damso 946535 26 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 946502 27 Bande organisée 13 Organisé 941453 28 Φ. THEVIE RADIO Damso 929476 29 Eté 90 Therapie TAXI 918654 30 Kiss Me More (feat. SZA) Doja Cat 883780 31 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 879509 32 Champion Serge Ibaka 851987 33 Leave The Door Open Bruno Mars 839068 34 Tout en Gucci Ninho 818882 35 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 803061 36 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 797203 37 Your Love (9PM) ATB 790564 38 Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) Maroon 5 779774 39 DÁKITI Bad Bunny 764459 40 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 761724 41 Ο. OG Damso 760542 42 Légende Vivante Lorenzo 754379 43 Girls Like Us Zoe Wees 736433 44 Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) The Weeknd 735998 45 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 728292 46 Ω. VIVRE UN PEU Damso 722240 47 Floating Through Space Sia 721638 48 Χ. ZWAAR Damso 706380 49 Rasputin Majestic 695585 50 Allo Marwa Loud 672959

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Le Top Singles du SNEP reflète assez bien celui de Spotify France puisque c’est bien Naps qui se classe premier avec “La kiffance”. Par contre, la seconde place est pour Alonzo et non pas pour Gazo et Damso est bel est bien troisième au Top Streaming Global du SNEP. Dans ce même classement on trouve Booba à la quatrième place avec “Kayna” confirmant ainsi la meilleure entrée de la semaine.