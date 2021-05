Naps reste l’artiste le plus écouté en France avec son titre “La Kiffance”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés en France cette semaine.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 14 mai au 20 mai 2021…

Naps reste N°1 !

Une fois de plus N°1 pour la seconde semaine consécutive… On parle bien de Naps qui s’affiche aussi en très bonne position dans le Top Albums de la semaine. C’est toujours son titre “La kiffance” qui s’affiche en tête des écoutes avec 2.893.278 nouveaux streams sur Spotify France.

Second, c’est l’alliance entre Alonzo, Jul et Naps sur “La Seleçao” qui continue de faire son effet. N°4 la semaine dernière le titre remonte dans le classement grâce à 2.229.207 streams. Lil Nas X remonte également en passant de la 5ème à la quatrième place avec “MONTERO (Call Me By Your Name)” qui s’offre 1.929.627 nouveaux streams.





















Une place de mieux également pour Justin Bieber qui est 8ème avec “Peaches” extrait de son album Justice. Il affiche, cette semaine, 1.276.306 écoutes.

Du côté des nouveautés, on note l’entrée à la 12ème position de L’Algérino, SCH et Jul avec “Sapapaya” qui affiche 1.074.343 streams pour sa première semaine.

POSITION TITRE ARTISTE STREAMS 1 La kiffance Naps 2893278 2 La Seleçao Alonzo 2229207 3 HAINE&SEX Gazo 2010563 4 MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X 1929627 5 Σ. MOROSE Damso 1824808 6 Vroum Vroum Moha K 1638339 7 Le temps Tayc 1381686 8 Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) Justin Bieber 1276306 9 Mon poto Kore 1222473 10 Mona Lisa Booba 1201196 11 La danse des bandits Naps 1106441 12 Sapapaya L’Algérino 1074343 13 Mode Akimbo (feat. Jul) SCH 1070466 14 Eté 90 Therapie TAXI 1036175 15 Υ. 2 DIAMANTS Damso 999196 16 Jolie madame (feat. Ronisia) Joé Dwèt Filé 991058 17 Je t’aime de ouf Wejdene 971703 18 Iko Iko (My Bestie) Justin Wellington 970164 19 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 961820 20 Casanova Were-vana 934927 21 Π. VANTABLACK Damso 928164 22 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 918176 23 Bande organisée 13 Organisé 916495 24 Kayna Booba 914105 25 Kiss Me More (feat. SZA) Doja Cat 898075 26 Goosebumps – Remix Travis Scott 880373 27 Fever Dua Lipa 844481 28 Champion Serge Ibaka 784833 29 Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) Maroon 5 784292 30 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 771356 31 Tout en Gucci Ninho 771204 32 Astronaut In The Ocean Masked Wolf 743167 33 Leave The Door Open Bruno Mars 741922 34 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 714850 35 Your Love (9PM) ATB 709233 36 Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) The Weeknd 705647 37 DÁKITI Bad Bunny 705088 38 Mannschaft (feat. Freeze Corleone) SCH 692731 39 Floating Through Space Sia 685764 40 Ρ. DOSE Damso 683335 41 Φ. THEVIE RADIO Damso 662985 42 Rasputin Majestic 652018 43 Girls Like Us Zoe Wees 650904 44 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 647076 45 Cover Me In Sunshine P!nk 639428 46 Allo Marwa Loud 630023 47 1,2,3 Amel Bent 622562 48 Τ. CHIALER Damso 613725 49 Save Your Tears The Weeknd 612624 50 Cabeza OBOY 600850

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Le Top 3 du SNEP est identique au Top de Spotify France. La première différence apparaît à la 7ème place ou c’est l’alliance entre L’Algérino, SCH et Jul sur “Sapapaya” qui s’installe. “Peaches” de Justin Bieber et “Mon Poto” de Kore et Ninho n’apparaissent pas dans le Top 10 du SNEP à la faveur de The Weeknd avec “Save Your Tears”.

