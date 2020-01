Clip “Oh My God” : Kazy Lambist de retour. Et c’est bon !

KAZY LAMBIST Actualités Discographie Concerts

Nouveau clip pour Kazy Lambist qui débarque aujourd’hui sur nos écrans avec “Oh My God”. C’est à savourer avec aficia.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de mettre une production de Kazy Lambist dans vos oreilles il est temps de vous mettre à jour. Déjà remarqué avec les EPs The Coast en 2016 puis The City en 2018, celui qui a eu les honneurs d’être encensé par Guillermo del Toro nous avait totalement conquis avec 30 000 Ft., son premier opus.

Un album aérien, cinématographie et sensuel qui nous avait offert des pistes comme “Love Song”, “Annecy” ou encore “Away”. Un alliage musical qui gravitait entre électro, pop et un petit plus organique.

Kazy Lambist is back

La bonne nouvelle c’est que Kazy Lambist annonce son retour. Et ça fait réellement du bien… Il donne en effet rendez-vous le 7 février prochain afin de pouvoir écouter Sky Kiss, un nouvel EP riche de quatre pistes.

Allant de la pop à une ambiance down-tempo, Sky Kiss marque les retrouvaille entre Kazy Lambist et Glasses. On y retrouve également la signature de Jean-Benoît Dunckel (Air) Amouë et Jowee Omicil. Et c’est justement l’une de ses nouvelles collaboration avec Glasses qui s’impose comme porte drapeau de ce projet.

“Oh My God” est une piste purement électro-pop, délicieuse dans le rythme et envoûtante par la voix. Quand au clip, le visuel est parfaitement léché, captivant et hypnotique. Entre les ligne nous avons comme une idée de la consommation de masse, de la folie humaine…

Découvrez “Oh My God”, le nouveau clip de Kazy Lambist :