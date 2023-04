Summer Walker : le portrait R&B de la semaine

Nous vous présentons notre portrait R&B de la semaine. Il s’agit de Summer Walker qui marquera son grand retour le 19 mai prochain avec “CLEAR 2 : SOFT LIFE EP” son nouveau projet et c’est à découvrir sur aficia.

Summer Walker est l’une des plus belles voix de la scène R&B et soul américaine. Avec son style unique et son talent vocal, elle a rapidement captivé les auditeurs du monde entier, passant en cinq petites années d’illustre inconnue chantant seule devant son miroir de salle de bain, à une véritable star de la scène mondiale. Mais qui est vraiment cette artiste de 26 ans seulement ?

Son CV

Summer Walker est née à Atlanta, en Géorgie, en 1996. Elle commence à chanter dès l’âge de 14 ans, inspirée par de grands noms tels que Erykah Badu, Amy Winehouse et Jimi Hendrix. Vine mais aussi YouTube, comme la plupart des artistes, deviennent ses plateformes de diffusion pour tenter au mieux de se faire connaître et de faire son trou. On l’a découvre seule avec sa voix déjà très envoûtante, s’accompagnant parfois au piano ou à la guitare. À l’époque, Punani96Tsunami, était son nom choisi. Ce pseudo était un hommage à son activité professionnelle de l’époque : danseuse dans un strip club d’Atlanta. Ces vestiges, Summer Walker ne veut pas les effacer, ils sont sa fierté. Elle les évoque avec nostalgie lorsqu’elle déroule ses souvenirs par vagues, où se mélangent les instants magiques et les autres.

À 17 ans, tandis que la jeune femme est plongée dans la tristesse soudaine du divorce de ses parents, elle commence à faire sa place petit à petit. Par le biais d’une reprise de Drake “A Night Off”, elle impressionne par son grain et par sa technique vocale folle. Peu de temps après c’est avec un mashup de R&B classique avec des sons comme “Yes” de Beyoncé ou “Pony” de Ginuwine qu’elle s’offre son premier buzz et deviendra Summer Walker.

Peu à peu elle écrit ses propres chansons à seulement 20 ans, inspirées pour la plupart d’entre elles par la solitude extrême qui s’abat sur elle depuis ce divorce.

La Directrice artistique du label LVNR qui, étonnante coïncidence, porte le même prénom qu’elle, tombe sur une de ses covers en se cherchant elle-même sur Google. Stupéfaite par son talent et séduite par son parcours et sa trajectoire atypique c’est alors qu’elle s’empresse de proposer à Summer Walker son tout premier contrat chez LVRN. « Elle est arrivée avec des tatouages sur le visage, une guitare à la main et son histoire de strip-teaseuse la nuit et femme de ménage le jour. » se souvient Sean Famoso McNichol, co-fondateur de LVRN.

À cette époque, le label compte dans ses rangs 6LACK, l’un des phénomènes R&B. Il magnifie un dark R&B profondément introspectif tandis qu’elle, puise davantage dans ses émotions et ses émois pour se dévoiler. Elle ne refuse évidemment sous aucun prétexte ce contrat et c’est enfin le moment pour Walker de gagner de l’argent et se sortir de la misère grâce à la musique.

En 2018, Summer Walker dévoile sa première mixtape intitulée Last Day of Summer qui prend la forme d’un recueil d’élégies intimes. Elle assume ses désirs d’une manière décomplexée sur un panel de morceaux sensuels. Et ce projet a immédiatement attiré l’attention des critiques musicaux et des fans. Elle dévoile dans la foulée une autre mixtape intitulée Clear, qui consolide véritablement sa position de nouvelle étoile montante de la scène R&B.

Mais c’est avec la sortie de son premier album studio, Over It, en 2019, que Summer Walker s’est fait un nom. Dans ce projet, on y retrouve des lyrics vraiment très crus et authentiques enrobés par des mélodies voluptueuses dont elle a le secret. Avec cet album, elle détrône même « Queen B » dans les charts, rien que ça ! Son R&B inspiré des années 1990 fait mouche. “Playing Games” console les nostalgiques du temps où les Destiny’s Child étaient à leur apogée.

Et dans cet EP, on y retrouve notamment cette pépite, en collaboration avec l’un des grands noms de la scène R&B des années 1990/2000 : Usher, qui reprend “You Make Me Wanna” dans une version actualisée sublime.

L’album s’est classé n° 2 du Billboard 200 et a rapidement obtenu la certification de disque de platine aux États-Unis. Il a également connu un énorme succès international, se classant dans le top 10 des classements de nombreux pays, notamment en France où il est très écouté.

Depuis la sortie de Over It, Summer Walker travaille sur de nouveaux projets et collabore avec des artistes populaires, tels que Justin Bieber, PARTYNEXTDOOR et Drake.

Ses chiffres

Les chiffres de Summer Walker parlent d’eux-mêmes. Avec des millions de streams et de ventes d’albums dans le monde entier, elle est devenue l’une des artistes les plus populaires de sa génération. Summer Walker c’est tout simplement 20,122,305 millions d’auditeurs par mois sur Spotify. Son premier album, Over It, dont on parlait précédemment, a été écouté plus d’un milliard de fois sur cette même plateforme et a été téléchargé plus de 2 millions de fois aux États-Unis. Colossal !

Son single Girls Need Love a également connu un énorme succès, avec plus de 250 millions de streams. Elle a également remporté de nombreux prix et distinctions pour son travail, notamment le prix Soul Train Music Award de la meilleure nouvelle artiste en 2019.

Sans surprise, Still Over It, son deuxième album dévoilé en 2021, s’est directement hissé à la première place du Billboard 200 américain en cumulant 166 000 ventes en première semaine.



Pour la première fois de sa carrière, Summer Walker a donc logiquement débuté à la première place. « Un succès historique puisque l’album peut se vanter d’avoir accompli le meilleur démarrage commercial d’une artiste R&B féminine depuis l’album Lemonade de Beyoncé sorti en 2016 » écrivait Radio France dans une chronique à son sujet. La majorité (18) des morceaux de cet album se hissent dans le top singles du Billboard Hot 100 égalant, de ce fait, la chanteuse Taylor Swift. Des chiffres à donner le tournis.

Comme évoqué précédemment, en plus de sa carrière musicale, Summer Walker est également connue pour son influence énorme sur les réseaux sociaux. L’artiste compte plus de 5 millions de followers sur Instagram et utilise régulièrement cette plateforme pour partager son travail, ses idées et affirmer ses opinions le poing levé.

Summer Walker (c) DR

Son actu

Summer Walker est une véritable icône, une personnalité charismatique écoutée et qui, rare dans le R&B pour être souligné, fait couler beaucoup d’encre. La sex-symbol célèbre l’héritage d’un genre porté par des figures qui lui sont antagonistes. Son esthétique bouscule les standards féminins du R&B classique. À l’instar de Kehlani, elle démythifie l’image stéréotypée de la chanteuse sexy mais angélique, nourrie par Aaliyah, Brandy, Ashanti ou encore Jennifer Lopez. Vous comprendrez que son actualité n’était donc pas essentiellement musicale ces dernières années. Parfois critiquée pour ses sorties, ses tenues ou ses agissements quelconques… Elle évolue avec son temps et assume son style, ce qui déplaît sans aucune surprise.

Néanmoins, si nous faisons le choix de vous en parler, c’est parce-que Walker marque enfin son grand retour ! Elle a annoncé hier : son tout nouvel album sortira le 19 mai prochain et s’intitulera CLEAR 2 : SOFT LIFE EP. Il est temps de réécouter les mélodies enivrantes et les prouesses techniques de cette immense artiste qui n’est finalement qu’au début de sa carrière. On a hâte, très hâte !

SZA – CLEAR 2 : SOFT LIFE EP (Nouvel album : 19 mai)

Vous pouvez désormais pré-commander digitalement son album sur son site : www.summerwalkermusic.com et attendre gentiment ce projet sur lequel nous n’avons malheureusement pas davantage d’informations tant l’annonce fut soudaine.

En attendant, écoutez son dernier album où figurent des grands noms comme Pharell, SZA, Omarion ou encore Cardi B :