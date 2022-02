Les Victoires de la Musique 2022 vues depuis les coulisses et la salle !

Cette année encore, la rédaction d’aficia était présente depuis la salle et les coulisses de la Seine Musicale, à l’occasion des 37ème Victoires de la Musique. Retour sur cette soirée musicale du vendredi 11 février 2022…

Pour cette nouvelle cérémonie des Victoires de la Musique, de nombreux artistes ont répondu présents. Angèle, Orelsan, Juliette Armanet, Barbara Pravi, Hoshi, Jacques et Thomas Dutronc ou encore Clara Luciani, Hervé et bien d’autres se sont retrouvés à La Seine Musicale pour un moment musical, présenté par Laury Thilleman et Olivier Minne. De nombreux artistes étaient présents, tout comme le public, de retour, contrairement à l’année dernière. Effectivement, en 2021, il avait du se contenter de suivre l’événement depuis son poste de télévision, en raison de la situation sanitaire. Dès le début du direct, on ressent cette joie et l’engouement de (re)vivre cet événement en live dans la salle…

La cérémonie vue depuis la salle

Pour l’ouverture de sa 37ème édition, les Victoires de la Musique ont misé juste. Stromae, qui marquait son retour (très attendu) à l’automne dernier, a eu l’honneur de livrer la première performance vocale de la soirée en interprétant son titre “Santé”. Dès cet instant, le public (ravi de cette entrée sur scène), a été sollicité et invité à suivre l’artiste belge dans sa chorégraphie.

Une chose est certaine, la Belgique était en force lors de cette première partie de soirée. Les nouveaux décors ont été installés, une gaufre géante apparaît sur scène. Il n’y a plus de doute, c’est Angèle qui enchaîne avec son titre “Bruxelles je t’aime”, devenu un tube (près de 30 millions de streams sur Spotify). Elle est ensuite rejointe par Damso et c’est ensemble qu’ils ont offert au public la version live de “Démons”, une collaboration présente sur Nonante-Cinq, le dernier album de l’interprète de “Flou”.

Du live, et encore du live !

Pendant plus de 3 heures, pratiquement l’intégralité des artistes nominés ont eu l’occasion de défendre leur travail sur scène. À l’exception de Julien Doré, c’est une soirée 100% live que nous ont offert Les Victoires de la Musique. Et ça, on valide !

On apprécie d’ailleurs cette succession de performances, tableaux et scénographies multiples. Néanmoins, on aurait davantage aimé les voir sur l’ensemble de la (grande) scène. En effet, beaucoup d’entre-elles se sont déroulées sur une plateforme tout droit sortie des coulisses et placée au centre du plateau. Une installation qui minimisait la proximité entre le public et la scène. Mais tout est une questions de logistique et de timing car, rappelons-le, l’émission est en direct et les temps de publicités inexistants, ce qui complique l’enchainement des diverses installations.

Les 3 prestations qui ont retenu notre attention et que l’on vous conseille de (re)voir :

Orelsan – “L’odeur de l’essence” : un live flamboyant !

Hoshi – “Fais-moi signe” : un live émouvant !

Clara Luciani – “Respire encore” : un live good vibes !

Faut qu'ça bouge, faut qu'ça tremble, faut qu'ça transpire encore !



Merci #ClaraLuciani, ça fait du bien ! #Victoires2022 pic.twitter.com/VMV0I7za72 — France 2 (@France2tv) February 11, 2022

La cérémonie vue des coulisses

Côté coulisses (et espace presse), c’est littéralement très agité ! Les attachés de presse & chargés de promos sont rués sur leur smartphone pour ne pas rater l’heure de la prestation de leur artiste alors qu’Hervé est en stress avant sa performance live. Juliette Armanet, elle, choisit de s’exiler dans le couloir pour faire les vocalises sur “Le dernier jour du disco”. Gros moments forts de ces coulisses, ce sont les pleurs (répétitifs) de Clara Luciani après sa victoire. Sa petite sœur, Ehla était présente pour la soutenir, comme l’ensemble de sa troupe de danseurs. Et ils étaient nombreux ! Un moment très fort en émotions, et ça à plusieurs reprises… puisqu’elle a remporté plusieurs prix ! À chaque fois, des larmes (de joie) ! Même chose pour l’équipe d’Universal Music, qui s’est félicitée en coulisses dès lors que Terrenoire a remporté le prix de la révélation. Des années de travail enfin récompensées. Bref, beaucoup de bonheur pour les équipes et les artistes en coulisses et de solidarité entre artistes.

Quelques incompréhensions…

Ce n’est pas passé inaperçu… Ce vendredi soir, la scène pop et variété actuelle rayonnait au cœur de la Seine Musicale. Néanmoins, il est assez regrettable de constater une bien trop faible représentation de certains styles musicaux. À commencer par l’univers éléctro, uniquement représenter par Myd, en lice dans la catégorie Révélation Masculine.

La présence dérisoire du rap est aussi à relever. À l’heure où les artistes rap explosent les compteurs de streaming, il est décevant de ne pas retrouver une catégorie dédiée. Ce que SCH n’a pas manqué de rappeler lors d’un discours juste, fin et rempli de classe envers ses collègues et artistes rap absents, avant de repartir vers la cité phocéenne sous un tonnerre d’applaudissement. Un discours qui n’a pas manqué d’être commenté et salué sur les réseaux sociaux.

Je vous l’avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire là dans mes mains sans les voir ici, assis en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents, de célébrer leur victoire de la musique SCH

Le palmarès de la soirée !

Artiste masculin

– Julien Doré

– Feu ! Chatterton

Artiste féminine

– Juliette Armanet

– Hoshi

Album

Cœur de Clara Luciani

– Brûler le feu de Juliette Armanet

– Civilisation d’Orelsan

– Géographie du vide d’Hubert-Félix Thiéfaine

– Palais d’argile de Feu ! Chatterton

Chanson originale

“L’odeur de l’essence” d’Orelsan

– “Bruxelles, je t’aime d’ Angèle

– “Le dernier jour du disco” de Juliette Armanet

– “Monde nouveau” de Feu ! Chatterton

– “Respire encore” de Clara Luciani

Concert

Paradis de Ben Mazué

– Hyper Live d’ Hervé

– Woodkid

Création audiovisuelle

Le clip de “Le reste” de Clara Luciani réalisé par Alice Rosati

– Le clip “Bruxelles, je t’aime” d’Angèle réalisé par Julien Malègue & Antoine Mayet

– La série documentaire Montre jamais ça à personne, réalisée par Clément Cotentin et Christophe Offenstein

Révélation masculine

Terrenoire

– Chien noir

– Myd

Révélation féminine

– L’Impératrice

– Silly Boy Blue

Albums les plus streamés :

JVLIVS II de SCH

Aya d’Aya Nakamura

Victoire d’honneur :