Après Billie Eilish et Pearl Jam, le Festival Lollapalooza Paris continue d’annoncer son affiche. C’est vertigineux et c’est sur aficia.

La première édition du Festival Lollapalooza de Paris a eu lieu en 2017… Et en quelques années il est déjà devenu l’un des rendez-vous incontournables de l’été.

Souvenez-vous : l’année dernière notre équipe était sur place pour vous faire vivre ce festival de l’intérieur. Au programme, nous avions eu le premier jour des artiste comme L.E.J., Twenty One Pilots, et Martin Garrix avant d’enchaîner avec Clean Bandit, Roméo Elvis, Migos ou encore Nekfeu.

Et cette année, une fois encore, le Festival Lollapalooza de Paris semble vouloir faire fort, très fort. En effet, après avoir confirmé la présence de la sensation Billie Eilish pour sa seule date française et de Pearl Jam de retour à Paris après 14 ans d’absence, les organisateurs viennent de dévoiler 30 nouveaux noms…

De Khalid à Vald en passant par Alec Benjamin !

Le rendez-vous des 18 et 19 juillet prochains à l’Hippodrome ParisLongchamp sera clairement sous le signe de l’éclectisme musical mais également de l’exclusivité. En effet, le Festival Lollapalooza de Paris annonce la présence de 10 artistes en exclusivité pour la France. À savoir : Khalid, Rita Ora, The Struts, Haim, Jessie J, Fever 333, Finneas et Sabrina Claudio en plus de Billie Eilish et de Pearl Jam.

Les amoureux des musiques urbaines peuvent compter également sur la présence de Vald, Burna Boy, Little Smiz et BBNO$. Côté rock, Vampire Weekend sera présent pour assurer le show.

Ajoutons à cela la présence de la sensation Alec Benjamin, de l’electro délicieuse de Klingande, Illenium ou encore Said The Sky.

Bref, vous l’aurez compris, l’édition 2020 du Festival Lollapalooza Paris s’annonce absolument délicieuse…

À vos Pass !

La billetterie est déjà ouverte, et il ne faut pas trop tarder avant de voir le festival afficher Sold-out. Le Pass à la journée est à 79€, il passe au tarif de 400€ si vous voulez une expérience VIP.

Pour le Pass 2 Jours il faut compter 139€. À savoir qu’un tarif spécifique est en place pour les enfants de moins de 11 ans.

Du côté de l’expérience VIP, cet offre vous donne droit à un espace VIP réservé, un accueil dédié, le Finger Food de l’après-midi, le Diner Cocktail, les boissons offertes, des goodies du festival et l’accès à une terrasse privative avec vue sur les Mains Stages.