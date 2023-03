« Lotus Glow » : l’envoûtant nouvel album d’ADI Oasis

Adi Oasis est incontestablement la pépite du moment ! La jeune artiste explore avec brio la Soul, le Jazz et le RnB dans un style rétro-futuriste assumé sur son dernier album « Lotus Glow » et c’est à découvrir sur aficia.

Adi Oasis est une chanteuse, bassiste et productrice franco-caribéenne. Apparaissant longtemps auprès de différents groupes de musiques, elle a acquis une certaine expérience dans la musique, et décide de se lancer en solo en 2018.

Durant la pandémie, en 2020, forte d’un premier succès d’estime avec son premier album Intérimes, Adi Oasis collabore avec des artistes comme Masego, Blue Lab Beats, Pastel et bien plus encore. La jeune artiste se fait un nom, et ça fait mouche ! Ce qui amène même l’artiste – et sa basse – à se produire sur la célèbre « scène » du COLORS SHOW sur « Whisper My Name », extrait de son EP Adi Oasis. Un projet qui sera d’ailleurs très remarqué par les grands médias, appréciant visiblement la voix singulière mais aussi la fusion de différents styles : Soul, R&B, Jazz, Funk…

Après une tournée à travers le monde entier, Adi Oasis s’est fait un véritable nom dans l’industrie. Anderson .Paak, Gregory Porter, Keyshia Cole, JUNGLE, la chanteuse s’est produit par le passé aux côtés des plus grands noms de la musique Soul depuis des années et dans les plus belles scènes, les plus beaux festivals.

Vous l’aurez compris, en quelques années seulement, la franco-caribéenne a conquit une bonne partie du public par ses influences de la musique noire et son style unique. Le moment parfait pour sortir un album bien travaillé et construit sur ce sublime mélange d’influences et de sonorités : Lotus Glow.

Adi Oasis (c)Clement Dezelus

Lotus Glow : de la douceur mais aussi de la révolte

Sorti le 3 mars dernier, Lotus Glow est aussi richement arrangé, qu’élégamment produit, chevauchant avec brio les domaines à la fois du Jazz, du R&B mais aussi de la funk. Avec “Le Départ” comme introduction de cet opus, Adi Oasis plante le décor d’un projet qui pousse à rêver, au-dessus des nuages.

Puis le projet enchaîne rapidement sur un groove swing, comme sur le morceau “Get It Got It”. La voix d’Adi Oasis, ses harmonies et les détails minutieux de sa ligne de basse font de ces premiers morceaux, un véritable bijou. A noter la track 3 “Serena” : un très bel hommage à la légende du tennis récemment partie à la retraite : Serena Williams. Un titre coup de cœur, au groove rebondissant.

Entre ses textes assez personnels, se glissent au fur et à mesure de l’album, des textes pour le moins engagés. C’est le cas du superbe “Red To Violet” en collaboration avec Jamila Woods, une artiste Soul de la ville de Chicago aux Etats-Unis, qui dénonce les hommes menteurs, les hommes qui veulent se servir de leur pouvoir. Dans cet excellent morceau, les deux artistes renversent cet espèce de pouvoir avec subtilité et classe. Dans un autre titre de l’album : “Dumpalltheguns”, Adi Oasis dénonce la violence et la culture des armes à feu. Un engagement, cette fois, très politique.

Nous n’allons pas décortiquer chaque morceau même si l’idée est tentante… Mais les titres de ce nouvel album Lotus Glow, richement superposés d’Adi Oasis balancent entre engagements féroces et douces ballades amoureuses et intimes. Toutes s’inspirant de ses expériences en tant que femme noire et trouvant l’inspiration dans une variété de formes fondamentales de la musique noire. Le tout sublimé par les talents multiples d’Oasis, en tant que chanteuse mais aussi en tant que musicienne hors-pair. L’album est un véritable chef d’oeuvre musical.

Adi Oasis a récemment annoncé une nouvelle tournée européenne à partir de juin prochain. Au cours de laquelle la chanteuse franco-caribéenne pourra présenter plus amplement son nouvel opus.

Découvrez Lotus Glow, le nouvel album d’Adi Oasis :