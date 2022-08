20 ans de carrière, ça se fête ! C’est sur scène que le chanteur M.Pokora a prévu de festoyer avec ses fans. Toutes les infos sur aficia…

Déjà 20 ans… Après l’album Pyramide paru en 2019 qui a connu un très beau succès (album certifié triple disque de platine et single “Tombé” certifié disque de diamant), M Pokora pense à la suite. Pour célèbre ses 20 ans de carrière, l’interprète de “Danse avec moi” repartira sur les routes de France avec la tournée ‘Épicentre Tour‘ le fameux point où prend naissance la rupture lors d’un séisme notamment. M Pokora promet de faire trembler la terre donc !

20 ans c’est quoi ?

20 ans se sont écoulés depuis les Linkup. Au total, ce sont pas moins de treize albums au total (dont un sorti avec le groupe Linkup et un album de la comédie musicale Robin des Bois ainsi qu’une trentaine de singles qui composent la discographie de la popstar. 20 ans, c’est aussi 20 ans de travail acharné, de prises de risques, de challenge en tout genre, 20 ans de souvenirs qu’il a décidé de mettre en boite sur une tournée gigantesque et spectaculaire.

« C’est fou. Cette tournée sera vraiment SPÉCIALE. Ça va être ÉNORME ! »

L’Artiste performeur N°1 en France

La tournée “Epicentre Tour” s’annonce une nouvelle fois grandiose. Après Pyramide, aux allures de péplum, évoquant l’élan créateur et le dépassement des limites physiques, Matt Pokora revient ici avec un show encore plus incroyable, brassant des émotions puissantes. Puisant dans son parcours personnel (le couple, la paternité, l’amitié,…), l’artiste revient finalement à l’essence de l’être humain et à ce qui le lie à ses alter ego. La production promet d’ores et déjà une scénographie techno-futuriste, effets spéciaux hallucinants, enchaînement sans reprise de souffle !

Ainsi, le rendez-vous est pris pour 2023 pour célébrer 20 ans de carrière : Le 10 juin 2023 à Paris La Defense Arena, le 17 juin au stade Stade Pierre Mauroy à Lille puis en tournée dans toute la France, Belgique, Suisse etc…

RDV sur http://metalive.art pour la pré-vente exclusive à partir du 31 août pendant 1 semaine.

Seul regret que pourront avoir les fans, c’est qu’il faudra débourser la somme de 1250€ (pack VIP). pour rencontrer M Pokora. C’est pas donné !

Découvrez le teaser de la tournée Épicentre Tour :