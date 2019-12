Top Albums : Les Vieilles Canailles toujours au sommet avec ‘L’album live’

Chaque lundi, aficia vous livre le classement des albums qui se sont le mieux vendus sur la semaine. Découvrez le palmarès !

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 20 au 26 décembre 2019 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Top 10

C’est l’une des semaines les plus importantes de l’année pour l’industrie musicale, la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année. Voilà donc un parfait reflet des cadeaux que l’on trouve cette année avec, en tête pour la deuxième semaine, Les Vieilles Canailles qui enregistrent 39.914 nouvelles ventes et raflant, au passage, la certification Double Platine pour l’équivalent de 200.000 ventes.

Second, c’est Johnny Hallyday qui résiste encore avec l’album posthume et orchestral Johnny. Enfin, sur la troisième marche du podium et tout juste certifié Double Platine : VersuS, l’album commun de Vitaa et Slimane.

Dans le reste du Top 10, on note que Coldplay est out avec Everyday Life (certifié Disque d’Or en France) tout comme Jul. C’est pour faire place au retour de M Pokora avec Pyramide (certifié Double Platine) et Jean-Louis Aubert avec Refuge (certifié Disque d’Or).

À noter…

Nekfeu vient de recevoir un Album de Diamant pour Cyborg qui confirme ses 500.000 exemplaires. Une certification qu’il devrait bientôt recevoir pour Les Étoiles Vagabondes. En effet, cette semaine il se classe 26ème du classement avec 6.981 ventes pour culminer à 445.715 copies.

Certification également pour Gauvain Sers cette semaine pour l’album Les oubliés. Le chanteur à les honneurs d’un Disque de Platine pour l’équivalent de 100.000 ventes. Une dernière certification à accrocher au mur, celle de SCH pour Rooftop. Avec son dernier cru il se classe cette semaine 29ème pour 6.588 ventes et un total de 52.090 copies vendues. Résultat : un Disque d’Or.

Terminons ce petit tour avec Jul qui écoule encore 14.663 copies de C’est pas des lol (70.414), Dadju écoule 13.778 exemplaires de son double opus Poison ou antidote (101.112) et donc une certification de Platine au passage et Gims affiche 11.942 copies de la réédition de la réédition de Ceinture Noire qui culmine à 831.397 exemplaires vendus.

N° Artiste Album Semaines de le Top Meilleure Place La semaine Dernière Ventes Ventes Globales 1 Les Vieilles Canailles L’album Live 7 1 1 39.914 xxx 2 Johnny Hallyday Johnny 9 1 2 xxx xxx 3 Vitaa & Slimane VersuS 17 2 4 xxx xxx 4 Renaud Les mômes et les enfants d’abord 4 1 3 xxx xxx 5 Angèle Brol 63 1 6 30.167 702.660 6 Soprano Phoenix 58 2 5 29.666 553.948 7 Jean-Baptiste Guégan Puisque c’est écrit 16 1 8 xxx xxx 8 Alain Souchon Âme Fifties 10 2 7 xxx xxx 9 Jean-Louis Aubert Refuge 6 5 12 xxx xxx 10 M Pokora Pyramide 36 1 11 xxx xxx

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?

Depuis le 15 juin 2018, aficia a fait la demande d’un accès aux données du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique). Depuis cette date, et après de très nombreuses relances, la rédaction reste dans l’attente de la mise à disposition d’un accès qui nous permet de vous offrir une réelle analyse des ventes musicales.

Dans cette attente, aficia vous propose chaque semaine un classement comprenant les chiffres les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming et récoltant de manière très artisanale des données validées et compilées par nos soins.

Dès que la rédaction aura un accès complet aux données du SNEP, aficia aura le plaisir de vous offrir des analyses détaillées concernant les ventes de l’industrie musicale en France.

