M Pokora livre l’Épilogue de l’ère ‘Pyramide’

Après My Way, un album de reprises des titres phares de Claude François, M Pokora s’octroyait une pause médiatique afin de préparer au mieux la suite de sa carrière.

Il revenait alors en avril 2019 avec Pyramide, un huitième album qui a rencontré un réel succès. En effet, l’opus qui ne manque pas de tube est désormais certifié Triple Disque de Platine, soit l’équivalent de 300.000 ventes.

Pyramide, la fin d’un chapitre

En cette fin d’année, l’interprète de “Danse avec moi” vient clore ce chapitre avec Pyramide, épilogue, la version finale du disque. On y retrouve cinq nouveaux titres dont le doux “Si on disait” composé par Vitaa et Renaud Rebillaud. C’est d’ailleurs grâce à cette chanson que M Pokora a remporté son quatorzième NRJ Music Awards lors de la cérémonie qui se déroulait le 5 décembre dernier à la Seine Musicale. En effet, le prix de la performance francophone lui a été remis lors de cette vingt-deuxième édition.

S’en vient ensuite “Demain”, une ballade dans laquelle l’omniprésence du piano apporte de la douceur à la mélancolie exprimée par le chanteur. Évidemment, l’artiste a tenu à apporter une touche plus solaire avec “S’en aller”, un titre résolument pop et frais tout en proposant “Incendie” et “Se revoir”, deux morceaux aux sonorités plus urbaines.

Au total, 27 titres figurent dans cette version finale dont les incontournables “Les planètes”, “Tombé” ou encore “Si t’es pas là”, le touchant “Mama”…

À noter que M Pokora apparaitra sur l’album de Fally Ipupa avec lequel il partagera une duo sur le titre “Juste une fois” qui sortira ce vendredi 18 décembre.

