Mahmood annonce déjà la suite avec “Rapide” !

Mahmood prépare actuellement son nouvel album et en profite pour dévoiler le titre inédit “Rapide”. C’est à découvrir sur aficia !

Arrivé deuxième du dernier Concours Eurovision de la Chanson, Mahmood est l’une des sensations musicales de 2019. Son titre “Soldi” est d’ailleurs devenu le titre italien le plus écouté de tous les temps sur Spotify. Autant addictif que son prédécesseur, “Barrio” a rythmé la seconde moitié de l’année passée et nous a parfaitement préparé à la suite

Un nouvel album

L’année 2020 risque bien d’être aussi chargée que 2019 pour Mahmood avec l’arrivée d’un nouvel album et une tournée européenne qui fera un passage au Bataclan (Paris) le 19 avril prochain.

Pour commencer à présenter son futur opus, le garçon a dévoilé le titre “Rapide” et le résultat est tout aussi bon que sur ses autres titres. Dans cette nouvelle chanson, Mahmood aborde une histoire d’amour tourmentée à Milan. Sûrement inspiré de sa propre histoire, ce nouveau morceau est une nouvelle fois produit par Dardust. Plus calme que “Soldi” et “Barrio”, “Rapide” va chercher dans l’émotion avec les notes de piano et beaucoup plus de parties chantées que rappées. Une fois de plus Mahmood vise dans le mille et ce n’est pas pour nous déplaire !

Découvrez “Rapide”, le nouveau titre de Mahmood :