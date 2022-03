Matteo Romano, Blanco, Madame : Trois (jeunes) artistes italiens à découvrir !

Il suffit parfois d’un voyage pour découvrir 3 nouveaux artistes ! Direction l’Italie avec Blanco, Madame et Matteo Romano… C’est ce qu’aficia a tenu à vous partager !

Des talents francophones et anglophones sur aficia, c’est habituel. Alors, allons voir un peu plus loin cette fois-ci en passant les frontières, direction l’Italie. Ce pays qui recouvre d’artistes en tout genre et des titres qui explosent dans le monde depuis des années. Que ce soit via le concours de l’Eurovision ou par simple collaboration avec nos artistes français, l’Italie sait faire rayonner ses artistes dans le monde.

Sur les trois dernières années, on pense aux plus populaires, notamment Mahmood, véritable phénomène dont on ne compte plus les hits – “Soldi”, “Barrio” ou encore “Dorado” ou dernièrement le groupe Måneskin, les vainqueurs de l’Eurovision 2021 avec le titre rock “Beggin’”. De véritables propositions sonores et visuelles qui font sensation à chacun de leur passage !

Pour continuer dans cette lancée, aficia te propose de découvrir 3 artistes italiens (dont le représentant de l’Italie à l’Eurovision 2022). Des artistes qui gagnent en popularité et devraient connaître une jolie expansion de leur titre dans les prochains mois…

Les 3 artistes italiens à découvrir !

De la mélancolie avec…Matteo Romano

Commençons en douceur avec Matteo Romano, un artiste qui n’a pas encore la vingtaine et pourtant ses titres font vibrer le monde et sa voix interpelle. Porté par son premier titre “Concedimi“, sorti en 2020, ce dernier comptabilise + 32 000 000 de streams sur Spotify. Une voix marquée par des envolées roulées, une voix sifflant la mélancolie et la douleur. Matteo Romano agit simplement mais efficacement. Pas d’artifice pour s’accompagner, avec quelques notes de piano, il livre son histoire avec toute l’humilité et la puissance qui l’habite. Le titre a d’ailleurs connu une exposition impressionnante grâce au réseau social Tik Tok. Une entrée remarquable et virale dans l’industrie du disque qui a motivé le chanteur à continuer sur cette belle lancée.

Un pas devant l’autre, avec patience, l’artiste, récompensé comme meilleur interprète du concours “Next Talent” organisé par sa ville compose et crée de son côté. En 2021, on le découvre avec deux nouveaux titres “Testa e Croce”, “Casa di specchi”.

Ce n’est qu’en 2022 que Matteo Romano fait son retour dans les charts et se révèle encore plus fort. Avec “Virale”, il arpente toujours le chemin des histoires d’amour sur fond de variété pour y ajouter cette fois-ci, des touches électro. Le rythme qui monte crescendo au fil de la chanson est efficace, populaire et parfaitement calibré pour tourner sur les ondes radiophoniques du monde. C’est d’ailleurs avec ce même titre que le jeune artiste a été sélectionné pour participer à la 72ème édition du festival de Sanremo en février dernier. Un événement connu et très attendu par les italiens.

La cause ? 5 jours de musique et 25 artistes qui concourent tous pour espérer pouvoir représenter l’Italie à L’Eurovision. Malheureusement, malgré le soutien du public pour ce titre, Matteo Romano a terminé à la 11 ème place du classement. Une défaite qui reste avant tout un tremplin intéressant pour la visibilité de ses futurs projets…

De l’amour électrique avec… Blanco

Impossible de ne pas vous parler de l’artiste qui va représenter l’Italie à L’Eurovision à Turin le 14 mai prochain. Vainqueur du festival de San Remo, Blanco s’arme de son style assumé et de son univers entre le rap et le rock pour séduire. Et cela a fonctionné… Accompagné de Mahmood, il signe l’excellent duo sur “Brividi”. Une ballade contemporaine chantée comme une déclaration foudroyante, remplie de rancœur et de nostalgie.

Déjà très sollicité par le public italien Blanco est devenue rapidement une référence en postant des vidéos sur Tik Tok et SoundCloud. Avec son premier album Blu celeste disponible depuis le 10 septembre 2021, l’album s’est imposé d’emblée comme l’un des plus écoutés et achetés. Il faut dire que son titre “Mi Fai Impazzire” en collaboration avec Sfera Ebbasta dévoilé 4 mois avant son album a été un coup d’accélérateur pour l’exploitation du projet. Avec + 112 000 000 streams sur Spotify et + 33 000 000 millions de vues sur Youtube, le titre a été l’un des succès de l’été 2021 !

Il nous tarde de savoir si Blanco repartira vainqueur de l’Eurovision 2022.

De la rancœur avec… Madame

Pour terminer cette sélection, Madame ferme le bal. Rappeuse incontournable de la scène italienne, elle fait vibrer le monde du rap grâce à son flow inégalable. Une voix authentique qui nous oblige à pencher l’oreille. Comme Matteo Romano et Blanco, Madame a également chanté au festival San Remo pour tenter sa chance de représenter l’Italie à L’Eurovision. Une 71ème place qui a tout de même valorisé son statut de première rappeuse à participer à la compétition lors de l’édition 2021.

Depuis, elle envoûte l’Italie de ses compositions aux mixages audacieux comme avec le titre “Marea” et dernièrement avec “Tu Mi Hai Capito”, dont elle a proposé une version franco-italienne inédite avec Hatik – “Tu m’as compris”. Un amour chavirant vers une destinée incertaine qui laisse transparaître une belle fusion entre les deux artistes et dont on admire l’effort de l’artiste a chanté le dernier couplet en français. Et pour ça, Congratulazioni Madame !

Finalement…

Trois artistes entre 18 et 20 ans, chantent leur peine de cœur, leur vision de la société dans laquelle ils évoluent, le tout sur des productions qui dépassent la simple recherche. Les profils sont variés avec des propositions dont le public italien reconnaît le talent et ne juge pas sur l’univers parfois très loin des codes, ni même sur leur âge.

Le visage musical de l’Italie est donc parsemé de fraîcheur, de modernité et d’engagement !