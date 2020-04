“Still Better Off” : Mosimann pose sa voix sur un titre d’Armin Van Buuren

C’est fort ! Mosimann a attiré les oreilles du Néerlandais Armin Van Buuren pour son nouveau titre “Still Better Off”. C’est à découvrir sur aficia !

Mosimann arrive encore à nous surprendre après 12 ans de carrière… L’artiste révélé par la Star Academy est bien décidé de faire de 2020 son année. C’est ce sur quoi il a beaucoup appuyé lors de notre récent entretien en présentant ses projets de l’année.

Hormis travailler sur un nouvel EP qui pointera le bout de son nez le 13 juin prochain (le clip “My My Mind” ici), bosser avec Superbus sur la piste “High” et avec Grand Corps Malade sur “Effets Secondaires”, l’artiste franco-suisse nous avait caché un autre projet, et pas des moindres…

Sur le papier cela peut paraître improbable. Pourtant, Armin Van Buuren, maître en matière de Techno Trance, a bel et bien invité Mosimann a posé sa voix hypnotique et mystérieuse sur son nouveau track “Still Better Off” en compagnie de son ami Tom Staar. Rien que pour la surprise de cette collab’, on vous présente ce morceau qui fait son effet !

Découvrez “Still Better Off” d’Armin Van Buuren & Mosimann :

On en profite pour découvrir également une version acoustique de “Lonely” de Mosimann :