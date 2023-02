Il n’est pas encore sorti et pourtant, la rédaction d’aficia est déjà fan d’Insomnia, le prochain EP de Nuit Incolore, la nouvelle sensation francophone qui cartonne avec “Dépassé”, à découvrir sans plus tarder sur aficia.

Vous avez peut-être entendu dernièrement son titre “Dépassé” dans une playlist sur Spotify, ou peut-être connaissez vous déjà Nuit Incolore et avez hâte de découvrir son nouvel EP ? Alors vous avez toqué à la bonne porte ! Avec comme seule direction la nuit comme réelle inspiration, le suisse Théo (de son vrai prénom) a tout quitté pour la musique. Signée chez Wagram Music (Suzane, Pierre de Maere), Nuit Incolore est probablement le prochain phénomène musical de l’année 2023. On vous aura prévenu !

Après avoir suscité pas mal d’intérêt avec des premiers EPs (comme Monotonie d’hiver en 2020 et Histoire de nuit 1 et 2 en 2022), il est temps pour Nuit Incolore de penser à la suite. Et c’est d’ailleurs peut-être un tournant qui s’annonce. Loin de son “manga musical” proposé l’année dernière, Nuit Incolore reviendra à la chanson française sur fond pop et ses influences marquées par la pop coréenne. Il dévoilera le 7 avril prochain l’EP Insomnia dans lequel il exprimera plus que jamais sa fragilité et ses sentiments.

Sans trop vous en dire trop, l’artiste criera notamment sa sensation de perdition avec “Loin” et proposera un joli flow urbain sur “Instable”. De notre côté, on a déjà hâte de vous faire découvrir un certain “Sur les toits”… mais chut ! Rendez-vous le 7 avril prochain donc !

Découvrez “Dépassé”, le dernier clip de Nuit Incolore :