Clip “Black Mascara” : RAYE assoit son talent

RAYE propose un titre plutôt sombre en guise de nouveau single. Découvrez la pépite “Black Mascara” sur aficia.

RAYE est une artiste londonienne, au talent connu et reconnu au Royaume-Uni. Elle a notamment collaboré avec pléthore de DJ britannique et internationaux qui lui en offert une certaine aura. Elle a notamment posé sa voix sur “BED” de Joel Corry, “You Don’t Know Me” de Jax Jones, “Stay” de David Guetta ou encore, plus récemment “Secrets” de Regard. Un certain nombres de ses collaborations ont été classées top 10 et certifiées au Royaume-Uni. Ces derniers ont aussi été relayés en radio en France.

Ces diverses collaborations ont été un tremplin pour l’artiste qui a été repéré en 2015 sur Soundcloud. Elles lui ont permis de sortir une première petite compilation de 9 titres intitulés Euphoric Sad Songs. Y sont extraits les leçons de pop “Natalie Don’t” ou “Love Of Your Life”. Bien que portant le qualificatif Sad, RAYE propose une pop étincelante et incroyablement lumineuse, qui contraste avec la tristesse de ses textes.

Émancipation et nouveau départ

Forte de ses succès, RAYE a exprimé en juillet 2021 son besoin d’indépendance et de liberté. Elle quitte alors son label Polydor pour de nouvelles aventures. En effet, ce dernier refusait de sortir son 1er album, malgré un contrat de 4 disques signés. Au début de l’été 2022, un premier nouveau titre sort, “Hard Out Here”, prémices d’un nouvel album à paraître sans doute courant de l’année. Ce dernier offre quelques influences hip-hop savoureuses. Entre temps, elle continue les collaborations, notamment avec Disclosure sur “Waterfall”.

La chanteuse vient de dévoiler un nouveau morceau nommé “Black Mascara”. Le titre est plus sombre que ce que RAYE propose d’ordinaire. Et pour cause, il traite d’un sujet particulièrement grave et traumatisant. En effet, comme beaucoup de jeunes filles ces derniers mois, la londonienne s’est fait droguer à son insu par un proche de confiance. De ce traumatisme est né le titre qui a été pensé comme un remède. L’instrumentale est plus hypnotique, presque mystique et cosmique. RAYE semble avoir été envoyé sur une autre planète. Dans la vidéo, elle y apparaît effectivement, perdue, triste et vulnérable dans une énorme salle de billard sombre, dansant de manière optimiste, comme si elle cherchait à se libérer de cette trahison.

Découvrez “Black Mascara” de RAYE :

Si vous ne vous êtes pas encore penché sur le répertoire solo de RAYE, nous vous conseillons fortement de vous y perdre.