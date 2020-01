The Weeknd met le feu en interprétant “Blinding Lights” !

THE WEEKND Actualités Discographie Concerts

Numéro quatre en France avec “Blinding Lights”, The Weeknd s’offre une première prestation live ébouriffante. Regardez-la sur aficia !

En revenant avec deux nouveaux morceaux en simultanée, The Weeknd a provoqué un réel raz-de-marrée. Son single “Blinding Lights” s’offre une quatrième place dans le Top Single… L’accueil est tout aussi bon dans le reste de l’Europe (Allemagne, Belgique, Norvège…). Mais alors qu’il prépare activement la sortie d’un projet plus conséquent pour 2020, The Weeknd vient de proposer un live totalement exquis au The Late Show, présenté par Stephen Colbert, ce 6 janvier 2020.

Barbe rasé, coupe afro, veste de costume rouge, grosses lunettes et quelques pas de danses… Oui, The Weeknd est un nouvel homme et voulait le montrer ! Enfermé dans un cube à quelques mètres du public, le chanteur nous emmène dans cette folie que “Blinding Lights” procure dès les premières notes, titre également disponible à l’écoute dans la nouvelle publicité de Mercedes-Benz. The Weeknd fait le show. Vocalement, il assure les aiguës. Une prestation réussie !

Découvrez le live de “Blinding Lights” de The Weeknd :

Découvrez également le live de “Heartless” :