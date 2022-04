The Weeknd : le Starboy brille une nouvelle fois à Coachella !

Alors qu’il était de retour avec son nouvel album, Dawn FM, le 7 janvier dernier, The Weeknd a pu présenter ses nouveaux titres sur la scène de Coachella pour cette édition 2022. L’artiste aux innombrables succès est notre dossier de la semaine !

Après deux ans d’absence, les festivaliers ont pu retrouver, du 15 au 17 et du 22 au 24 avril, l’immensité et la folle énergie de Coachella. Pour ce retour, il fallait quelque chose d’encore plus explosif que les années précédentes. Et ça, les organisateurs l’ont bien compris. Ils ont proposé une programmation sans faille réunissant Harry Styles, Billie Eilish, 21 Savage, Doja Cat ou encore Lil Baby, Karol G… Des artistes francophones tels que Madeon, L’Impératrice, sans oublier Stromae qui avait quant à lui déjà foulé la scène en 2015, ont également pu faire rayonner leur art en Californie !

Parmi ceux qui ont foulé la même scène auparavant, il est impossible de ne pas citer The Weeknd. En effet, l’artiste a pu amasser un public en délire pour la cinquième fois ! Mais avant d’évoquer le show qu’il a livré pour l’édition 2022 (alors qu’il n’était même pas prévu à l’affiche il y a un mois), revenons à ses premiers pas réalisés sur cette scène californienne…

Une ascension fulgurante constatée à chacun de ses passages à Coachella…

Revenons à sa première performance lors de ce festival, c’est à dire en 2012. À l’époque où il se confronte pour la première fois au public de Coachella, la discographie d’Abel Tesfaye, est déjà riche de 3 mixtapes. Cela laisse alors une large possibilité de titres à interpréter pour l’artiste qui débute à peine sa première tournée internationale. En raisonne “D.D.”, “High For This” mais aussi “Wicked Games” qu’il joue en acoustique, de quoi rendre le morceau encore plus intense. À ce moment-là, l’évidence est claire…

Cette évidence, c’est celle d’une carrière folle qui se profile pour lui. Il faudra alors attendre 3 ans pour retrouver le chanteur canadien à l’affiche de Coachella, en 2015. Mais entre temps sa notoriété ne cesse d’accroître. Et pour cause : il réunit ses mixtapes dans une compilation simplement nommée Trilogy. Il sort aussi son premier album Kiss Land où apparaissent “Belong to the World”, “Live For” en featuring avec Drake et s’apprête à laisser paraître un deuxième opus. L’occasion parfaite pour l’artiste de tester ses nouveaux titres sur scène, encore inconnus du public. On pense notamment à “The Hills” qui sortira un mois après sa performance (et deviendra le véritable hit que l’on connait désormais), “Love Me Harder”, son duo phare avec Ariana Grande, ou aussi “Earned It”, devenu lui aussi un véritable classique…

Une troisième mais brève apparition en 2017

Lors de la 18ème édition de cet événement musical mondialement connu, The Weeknd marque une courte apparition, et ce aux côté de Nav, rappeur également signé chez XO et Republic Records. Ils y interprètent alors leur titre commun, “Some Way”.

L’année suivante, alors que sa carrière a littéralement explosé, celui qui est devenu le Starboy se retrouve en tête d’affiche du festival. C’est l’un des artistes les plus attendu de cette année 2018 ! Il fait une entrée fracassante sur le titre “Pray For Me” avant d’entrainer le public dans sa folie durant 90 minutes ! “Party Monster”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming” mais aussi des tubes plus anciens comme “House of Balloons” : tout y passe, les festivaliers scandent chaque parole, sans exception. C’est cette même année qu’il livre une prestation bouleversante de “Call Out My Name”, extrait de son EP My Dear Melancholy. L’artiste est au sommet, c’est indéniable.

Un retour à Coachella inattendu en 2022

Alors que son quatrième opus, After Hours, n’a malheureusement pas connu le live comme il aurait du, Dawn FM, son nouveau projet dévoilé le 7 janvier 2022 a quant à lui pu prendre vie sur scène, devant une foule immense pour la première fois, ces derniers jours à Coachella. Et pourtant, rien de tout cela n’était prévu. Une véritable surprise autant pour le public que pour l’artiste et toutes ses équipes. Seulement une quinzaine de jours avant le premier live, il faut changer les plans puisque Kanye West annule sa venue. C’est alors les noms de The Weeknd ainsi que celui du groupe Swedish House Mafia qui sortent dans la presse et sur l’affiche officielle du festival.

Préparer un show digne de ce nom en 15 jours, cela relève du challenge. Mais pour The Weeknd, le pari est pris, et accompli ! Pour la cinquième fois, il retourne Coachella, avec ses anciens hits entremêlés des plus récents, tels que “Out Of Time”, “How Do I Make You Love Me?”, “Sacrifice” et le featuring avec le groupe suédois, “Moth to a Flame”. Visuellement, c’est flamboyant. Il offre aux festivaliers un moment musical fort, qui laisse présager une tournée explosive ! On ressent cette délivrance folle d’être sur scène, de performer et de faire vivre sa musique. Complex, le magazine américain le cite même comme ‘le roi de Coachella’.

Une chose est certaine, celui qui partait pourtant de rien est au sommet !