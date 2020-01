Clip “Find Me” : Trinix se mobilise pour la Planète

TRINIX Actualités Discographie Concerts

Peu de temps après “Rodéo”, Trinix revient en ce début d’année avec “Find Me”, un clip qui dresse le triste visage de notre Planète. C’est à avoir sur aficia.

On est complètements fans de ces deux trublions lyonnais ! Et pour cause, Josh Chergui et Loïs Serre forment Trinix et se connaissent depuis qu’ils sont touts petits et ont fait de leur amitié une force.

Ils font “de la musique pour nos oreilles” peut-on lire dans leur présentation sur Instagram, réseau social où ils sont d’ailleurs omniprésents. Ils postent régulièrement des remixes diablement efficaces, en revisitant les thèmes de ‘Star Wars‘, de la série ‘Simpson‘, ou encore du thème de Noël, avec toujours du smile à foison et de la bienveillance.

Agir et faire avancer les choses

Mais leurs propres compositions personnelles cartonnent également. Leur dernier album Mayday a vu par exemple naître les titres “Close To Me”, “Last Minute”, “Otherside” ou encore “Arizona”. Trinix cumule aujourd’hui 80 millions de streams sur Spotify, sans compter leur dernier titre “Rodéo”, un autre succès !

En ce début d’année, Trinix est bien décidé à faire grand bruit. Il dévoile sa nouvelle torpille électro, dans un style bien plus chill qu’autrefois. Le tandem accompagne cette nouvelle production d’un clip réussi mais alarmant… En effet, il tire la sonnette d’alarme en dressant le triste portrait de notre Planète, son déclin face à l’Homme, la disparition de la biodiversité. L’Être Humain étant l’acteur et le spectateur de sa propre destruction…

Su ses réseaux, Trinix explique être “très affectés par le climat politique et environnemental actuel. On souhaitait à notre échelle agir et faire avancer les choses”. Le duo ajoutant que “tous les fond de ce morceau seront reversés à des associations environnementales et venant en aide aux animaux”. Une belle initiative !

Découvrez le clip de “Find Me” de Trinix :