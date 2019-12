The Beatles, Serge Gainsbourg, Vanessa Paradis… Des idées cadeaux en musique !

Les fêtes de fin d’année approchent et il est temps de penser à vos cadeaux. Pourquoi ne pas le faire en musique. Petite sélection avec aficia.

Il parait que chaque année, à la même période, un vieux monsieur qui aime s’habiller en rouge, qui porte une longue barbe blanche et qui se préfère utiliser des rennes plutôt qu’un Uber passe par votre cheminée et, après avoir mangé deux ou trois cookies et bu un verre de lait, dépose des paquets cadeaux dans vos souliers. Ou un morceau de charbon… mais là, nous ne pouvons rien faire pour vous !

Et pourquoi pas lui donner un petit coup de main à ce gentil monsieur (avec des habitudes un peu étranges quand même…) et faire des cadeaux autour de vous ? Et des cadeaux en musique, si possible !

Sur la route des Festivals !

La musique, c’est quand même vachement bien en live… Si, si ! Et comme c’est un peu la saison de l’annonce des premiers noms qui doivent s’afficher en grand sur les manifestations 2020, pourquoi ne pas offrir un Pass ?

Déjà il y a la première édition du Felyn Stadium Festival à Lyon. Le cru s’annonce particulièrement délicieux avec la présence de DJ Snake et Red Hot Chili Peppers. Ok, c’est la première édition, et il y a un risque de déception… Mais qui n’aime pas les première fois ?

Du côté de Marseille on vous conseille le festival Avec le temps. Il propose une affiche plutôt alléchante avec Aloïse Sauvage, Julien Granel, Suzane ou encore Vladimir Cauchemar.

Incontournable pour nous : direction la région de Nantes pour vivre trois jours délicieux avec le festival La Nuit de l’Erdre. Cette année le festival annonce déjà la présence de Gims, Rilès, Angèle, Lomepal, Videoclub, Suzane… Un rendez-vous à ne pas manquer.

Il y a évidement l’incontournable Festival Lollapalooza Paris. Le festival annonce déjà la présence d’artistes comme Billie Eilish, Pearl Jam, Vald, Khalid, Alec Benjamin… C’est vertigineux, tout simplement !

Notre dernier conseil du côté des festivals : Art Rock. Ça se passe à Saint-Brieuc, en Bretagne, en plein cœur du centre ville. C’est assez rare et unique à vivre. Pour le moment il nous propose de voir sur scène IAM, Izïa, Philippe Katerine ou encore Etienne de Crecy.

The Beatles

Passons maintenant aux coffrets qui devraient réjouir les mélomanes et on commence avec The Beatles. Le 27 septembre dernier sortait l’édition anniversaire de Abbey Road. Abbey Road est le dernier album enregistré par les Beatles… C’est aussi le plus vendu de la carrière des Beatles avec plus de 30 millions de copies écoulées.

L’album s’offre ici un nouveau mixage réalisé par Giles Martin et se décline en plusieurs formats : édition Super Deluxe (3 CD+ 1 Blu-ray), édition 2 CD Deluxe digipak et 3 LP Deluxe, édition 1 CD, édition 1 LP.

Au total, avec les trois disques, c’est 37 titres qui s’offrent à l’auditeur en offrant des nombreuses démos et outtakes de l’opus.

Serge Gainsbourg

Inoubliable Serge Gainsbourg… Dans les bacs depuis le 11 octobre, l’album En studio avec Serge Gainsbourg devrait ravir les amateurs de l’artiste. 59 titres répartis sur 3 CDs…

Composés d’une sélection de titres de la discographie de Gainsbourg (pour la plupart dans des versions inédites et exclusives), de chansons d’interprètes et d’un volume consacré aux musiques de films, les titres sont accompagnés pour la première fois de leurs crédits détaillés. Ce coffret est le fruit d’une enquête de longue haleine dans les archives des labels ou des studios et de la consultation des agendas des musiciens de séances, des dates, des lieux et des noms resurgissent du passé.

The Cure

Autre rythme, autre ambiance, avec The Cure et le coffret qui offre les captations de ses derniers shows, notamment celui du Royal Festival Hall en juin 2018 lors du Meltdown Festival. Ils jouent des chansons de chacun de leurs 13 albums studio et offrent 2 nouvelles chansons inédites.

Le coffret est disponible dans quatre versions différentes : Edition de luxe 4CD+2DVD ou 4CD+2Blu-ray, édition Double DVD, édition Double Blu-ray et en digital chez Eagle Vision.

Vanessa Paradis

Vanessa Paradis vient d’offrir un très bel album qui retrace une belle carrière. Sous la forme d’un livre, comprenant deux CDs et un DVD, on refait le parcours de cette jeune fille que nous avions découvert avec “Joe le taxi”.

Des titres incontournables comme “”Vague à l’âme soeur”, “Marilyn & John”, “Tandem”, Divine Idylle”… mais aussi des ‘Variations’ avec des titres beaucoup plus rares comme “Le tourbillon” avec la grande Jeanne Moreau. Quand au DVD, il offre à voir le concert de Vanessa Paradis à l’Olympia en juin dernier. Un coffret tout en douceur, beauté et poésie.

Claude Nougaro

C’est un coffret complet ! 24 CDs, 317 titres titres… L’intégrale des albums studio de Claude Nougaro, retraçant sa carrière de 1959 à 2004.

Agrémenté de nombreux bonus dont certains totalement inédits ce coffret réunit l’intégralité des albums studio de Claude Nougaro auxquels s’ajoutent les live “Une voix, dix doigts” où il est accompagné du seul piano de Maurice Vander et “Hombre et lumière” enregistré lors d’un concert à Toulouse à l’été 1998.