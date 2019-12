Festival Art Rock 2020 : IAM, Philippe Katerine, Izïa, Etienne de Crécy à l’affiche !

Le Festival Art Rock de Saint-Brieuc dévoile aujourd’hui les premiers noms de son édition 2020. Le programme est sur aficia !

Après le Felyn Stadium Festival, après le Festival Avec le Temps, sans oublier le Printemps de Bourges, La Nuit de l’Erdre, La Magnifique Society et les Eurockéennes de Belfort, c’est aujourd’hui au Festival Art Rock d’annoncer la couleur.

En effet, le festival qui a remporté en 2018 le prix du Meilleur Festival Urbain de France ainsi que le prix Atabula de la Meilleure Offre Culinaire de Festival donne suite à son édition Animal[s].

L’année dernière, Art Rock a offert aux festivaliers trois jours de fêtes, avec des spectacles payants mais également de nombreuses festivités gratuites. Résultats ? 78.00 festivaliers malgré une météo catastrophique. 70 spectacles, expositions et concerts avec, notamment, la présence de Primal Scream, The Good, The Bad & The Queen, Angèle, Kerry James, Lomepal, Camélia Jordana, Suzane, Voyou, Johan Papaconstantino… Il faut donc faire très fort pour nous convaincre et faire de cette édition 2020 un très bon cru.

IAM, Philippe Katerine, Izïa…

Et il semble que le Festival Art Rock et son équipe tape une fois de plus dans le mille pour sa 37ème édition. Une fois encore, c’est l’éclectisme et la découverte qui rencontre des grands noms de la scène musicale pour un rendez-vous qui aura lieu les 29, 30 et 31 mai prochain en plein coeur du centre ville de Saint-Brieuc dans les côtes d’Armor en Bretagne.

Ainsi, on retrouve au programme le groupe de rap légendaire IAM qui vient de faire son retour dans les bacs avec son nouvel album. La délicieuse Izïa est également de la partie pour faire vivre en live sa pop énergique.

Le Festival annonce également la présence de Philippe Katerine qui vient de faire un retour dans les bacs toujours aussi insolent. On est déjà impatient de pouvoir assister au set electro explosif d’Etienne de Crécy.

Au quatre noms qui devraient parler à tous, on doit ajouter la présence de Tinariwen, un groupe Touaregs qui propose un blues-rock surprenant.

Billetterie…

La billetterie pour l’édition 2020 du Festival Art Rock est déjà ouverte. Vous avez le choix entre le Pass à la journée (38€) et le Pass 3 Jours (74€).

À noter que le Festival doit annoncer très prochainement d’autres noms pour garnir cette première annonce. Et si le Festival reste fidèle à lui-même, nous devrions avoir de belles surprises.