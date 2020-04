Zazie ravive la flamme de l’espoir avec “Après la pluie”

En solidarité à la crise sanitaire actuelle, Zazie dégaine sa plume pour chanter l’espoir et le renouveau des jours prochains sur le titre “Après la pluie”. C’est à découvrir sur aficia !

Après près de 30 ans de carrière, l’engagement de Zazie pour de nobles causes n’est plus à démontrer. Alors qu’elle donne chaque année de la voix et de sa personne au sein de la troupe des Enfoirés, l’artiste oeuvre également pour des associations moins médiatisées à l’image de l’organisation non gouvernementale AMREF Health Africa qui lutte notamment pour le bien-être des femmes.

Mais alors qu’elle est confinée avec les musiciens Jeff Delort et Edith Fambuena, son acolyte avec qui elle a réalisé ses deux derniers efforts Encore Heureux et Essenciel, Zazie lève le voile sur “Après la pluie”, un nouveau single pour lequel les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge. Une initiative touchante qui s’inscrit dans la lignée des chansons “On fait comme si” et “Pour les gens du secours” initiées respectivement par Calogero et le trio Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

“Le beau temps après la pluie”

Avec ce nouveau titre, l’interprète de “Speed” déploie la carte de l’émotion, rendant hommage à tous ceux qui sont de service pour sauver des vies. “Ils disent on masque nos peurs, on rassure, on sourit / Si dur parfois qu’on pleure aussi” scande délicatement Zazie en remerciant et en portant la voix des soignants et des professions qui sont au front de la maladie.

Progressivement, la piste gagne en intensité, sublimée d’une guitare acoustique rapidement rejoint par d’autres arrangements planants. Malgré le climat anxiogène, Zazie véhicule un message d’espoir et d’union pour rebâtir un monde en paix : “Je pense à ce monde à faire, à ce monde meurtri / Il ne faut pas qu’on oublie / Il ne faut pas qu’on oublie / De faire le beau temps après la pluie”. Elle est belle la vie, fragile mais si précieuse.

Écoutez “Après la pluie”, le nouveau titre de Zazie :