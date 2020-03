Calogero : le live de “On fait comme si”

En parallèle à la préparation de son huitième opus, Calogero opère un retour surprise avec le bouleversant “On fait comme si”, un hymne inédit écrit aux côtés de l’auteur Bruno Guglielmi. La version studio du titre sera disponible en écoute et en téléchargement ce 26 mars et l’intégralité des recettes sera reversée aux personnels soignants. Malgré une ambiance anxiogène et pesante, l’artiste se veut positif et optimiste au sujet de l’avenir. Il interprète au piano avec beaucoup de lucidité et d’intensité l’importance de tenir bon, parfaitement convaincu que la vie et ses douceurs reprendront leur cours. Mais en attendant, restons chez nous !