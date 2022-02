Les albums de la semaine avec Bastille, Leslie Medina, Kazam et Terrenoire

Kazam – Cycles

Hip-Hop, Jazz, Trip-Hop, Down Tempo, Kazam est de retour avec ce tout ce qu’il s’est faire de mieux et même plus ! Sobrement nommé Cycles ce nouvel opus de 14 titres nous emmène à la découvertes de différentes ambiances lofi & hip-hop. Album idéal pour les séances de travail ou de détente, l’artiste aux 3,7 millions d’écoutes mensuelles, souligne une maitrise évidente pour la composition. Néanmoins, il ne manque pas de nous faire découvrir de nouvelles sonorités plus rythmées et tente l’esquisse de nouvelles notes. Rafraichissant et bien fait, la rédaction ne peut que recommander et encourager le projet ! (au passage, on donne un coup de coeur au titre « swag on » et à ses airs hypnotiques…)