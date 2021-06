Broken Back de retour avec ‘Oh My’, un album contre la morosité !

Broken Back signe aujourd’hui son retour dans les bacs avec Oh My, un nouvel opus fabriqué chez lui et qui nous invite à vivre des jours meilleurs. Nous l’avons écouté pour vous chez aficia.

Il y a eu un premier EP, Dear Misfortune, Mother of Joy. C’était en 2015 et déjà Broken Back avait eu l’occasion de taper dans l’œil de la rédaction. Depuis, aficia est fidèle à l’artiste originaire de Saint-Malo.

Viendra ensuite Broken Back (2016), son premier album qui sera largement porté par “Halcyon Birds”. L’année suivante Broken Back s’invitera aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Scène et collabora avec Nolwenn Leroy pour son album Gemme ou il contribue au titre “Trace ton chemin”.

Il faut ensuite attendre 2018 pour écouter Good Days, second opus de Broken Back. Dessus, il invite de nombreux artistes comme Klingande pour “Wonders”, Henri PFR pour “Wake Up” ou encore Dany Synthé sur “Good Days”.

Place maintenant à Oh My, un troisième album fabriqué durant le confinement et qui est une promesse : celle de la vie, de la joie et de la positivité comme il a eu l’occasion de nous l’expliquer lors d’une récente interview.

Broken Back est solaire avec Oh My

L’album s’ouvre sur “Ohlala”… La mer chante, les oiseaux lui répondent et l’ADN de Broken Back est toujours intact et aussi séduisant. Les percussions ont une place de choix et la voix chaude de Broken Back est toujours aussi captivante.

La suite sera du même acabit. Broken Back ne vient pas nous peindre un monde sombre, bien au contraire. Il trouve la lumière dans la moindre des émotions et le titre “Oh My” en sera la parfaite démonstration. Une liste de petits plaisirs, ceux du quotidien qui viennent apporter un sourire sur notre visage sans même s’en rendre compte.

Broken Back comme un homme libre et heureux…

De chez lui avec “We Go” qui nous raconte le bonheur de retrouver la maison, ses racines, à “Home” avec la voix séduisante de LissA qui nous raconte le bel amour, Broken Back tire les sentiments vers le haut.

Le maître mot est celui d’être heureux, libre et surtout empli d’une foi positive. Celle de croire en des lendemains forcément meilleurs, plus beaux, plus grands. Et dans l’attente de ses jours, savoir tisser au quotidien un bonheur qui se fait avec les petits riens.

Découvrez Oh My de Broken Back :