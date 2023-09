Adeline Lovo s’élève avec son nouvel EP ‘Grandir’

Le 25 août dernier, Adeline Lovo a dévoilé son deuxième EP Grandir. Un disque marqué par la douceur de ses titres, par ses collaborations et par la chanson écrite par la plume de Louane “Envie”. aficia a écouté cet EP pour vous !

Adeline Lovo a un avenir prometteur ! Après avoir réalisé plusieurs premières parties des concerts de Louane, l’histoire entre les deux jeunes femmes ne s’arrêtent pas là. En effet, à la fin du mois d’août l’auteure compositrice interprète a proposé son tout dernier EP Grandir. Sur ce dernier, on découvre le titre “Envie”, écrit par l’artiste Louane pour sa petite protégée.

De ce fait, c’est la première fois que Louane prête sa plume à quelqu’un d’autre. Elle avait d’ailleurs déclaré sur ses réseaux sociaux :“Trop fière d’avoir écrit une chanson pour le prochain EP d’Adeline Lovo. C’est la première fois que j’écris pour quelqu’un d’autre et c’est hyper émouvant comme moment dans ma vie. Merci de m’avoir fait confiance ma beauté”.

Un EP authentique, doux et touchant

À travers ce nouvel EP composé de cinq titres sincères et émouvants, Adeline Lovo affirme encore un peu plus son style et son univers. Sa voix suave et sincère aborde plusieurs thèmes dont l’amour, l’abandon, le chemin qui mène à la vie adulte ou encore la famille. Les chansons de la jeune artiste sont marquées par une douceur mélancolique et profonde. On peut par exemple citer “l’enfance” qui comme son nom l’indique traite des difficultés que l’interprète a pu connaître durant son enfance. Lorsque l’on écoute “notes dans l’espace”, on s’aperçoit qu’Adeline Lovo se confie et s’adresse à sa mère biologique qu’elle ne connait pas car née sous X.

Pour ce projet, Adeline Lovo a réalisé deux collaborations très réussites. La première, “le toit du monde” avec le rappeur Mass et la seconde “vers le large” accompagné de PIHPOH. Des coopérations où les voix des deux artistes se posent parfaitement sur les instrumentales. Un EP à écouter en boucle !

Inès Fakche

Découvrez le nouvel EP Grandir de Adeline Lovo :