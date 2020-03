Dua Lipa de retour avec l’album ‘Future Nostalgia’

Dua Lipa fait son grand retour avec un deuxième album, Future Nostalgia, incluant 11 titres pop électrisant.

On y retour notamment les hits “Don’t Start Now” et “Physical” mais également le dernier extrait : “Break My Heart”.

Après avoir vendu plus de 4 millions d’exemplaires de son premier album (dont plus de 60.000 en France), la nouvelle icône de la pop n’a cessé de battre les records… Son premier album est dorénavant le plus streamé de l’histoire sur Spotify par une artiste féminine. Elle est également la plus jeune artiste à atteindre le milliard de vues sur YouTube. notamment grâce aux hits “New Rules”, “IDGAF”, ou encore “One Kiss” avec Calvin Harris.

Dua Lipa est également devenue également la coqueluche des marques puisqu’elle est maintenant égérie monde du parfum Yves Saint-Laurent ‘Libre’ en 2019, prêtant son image aux campagnes pub de la marque.