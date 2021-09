Julien Voulzy, Alessia Cara, Aurus… Les sorties d’albums de la semaine

Chaque vendredi aficia te propose de découvrir une sélection d’albums fraîchement débarqués dans les bacs. Branche tes écouteurs, voici ta dose de nouveautés !

Une fois de plus c’est un vendredi chargé que vous propose la rédaction d’aficia… Premier coup d’oeil avec Loane qui propose “Tornade” et qui doit affronter les alliances entre Coldplay et BTS sur “My Universe”, Elton John et Charlie Puth sur “After All” ou encore Zoe Wees et 6lack sur “That’s How It Goes”.

Dans les nouveautés on vous propose également l’écoute de “U&ME” de alt-J, le retour de The Lumineers avec “BRIGHTSIDE”, Lacrim qui dégaine “L’immortale”, Noé Preszow qui s’expose pour les 25 ans du Label Tôt ou Tard avec “End of the Affair”, la belle Chilla qui nous offre “Pas de limite” tandis que Philippine nous propose l’écoute de “Parlons de nous” et que la douceur de Saskia résonne sur “C’est la règle”. Autant de nouveautés que vous avez l’occasion de retrouver dans votre PlayList New Music Friday disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music.

Aurus, Alessia Cara, Poupie…

Du côté des albums, c’est l’embouteillage ! En effet, nous avons retenu plus de 40 formats disponibles aujourd’hui dans les bacs… Et il faut même avouer que nous avons fait un tri ! Et dans les sorties du jour il y a des incontournables.

X Ambassadors – The Beautiful Liar

Ça commence avec le retour de X Ambassadors qui nous livre The Beautiful Liar, 16 titres et un genre d’OVNI dans la discographie du groupe… Si l’opus s’offre une très belle production, le reste est chaotique et bien trop sombre. Nous avions hâte du retour de X Ambassadors, mais pour le coup on passera notre tour.

General Elektriks – Party Like A Human

Il faut peut-être porter son choix sur le nouveau cru de General Elektriks qui signe son retour avec Party Like A Human. Un sixième album qui affiche du bon et du moins bon mais qui est clairement taillé pour la scène. Pour ce nouvel album, General Elektriks invite de nombreux artistes comme Ariane Labed et Ceu par exemple. Pas toujours convaincant, mais un cru qui reste efficace quand même.

Julien Voulzy – Alpha

Aujourd’hui sonne l’heure du premier album pour Julien Voulzy. L’artiste est dans les bacs avec le bien nommé Alpha, un disque qui porte la très belle signature de Matthieu Chedid à la réalisation et à la production. Une pop chic, une dose de poésie, beaucoup d’amour et une véritable alchimie entre Julien Voulzy et Matthieu Chedid, amis depuis toujours.

Aurus – Chimera

Premier album également pour Aurus ! Il libère aujourd’hui Chimera, un disque surprenant et talentueux qui est à la fois tribal et pop, comme un voyage musical entre deux mondes et les cultures. C’est beau et fort, c’est parfois lunaire et contemplatif avant de nous embarquer dans un tourbillon d’énergie. Un beau projet avec un regard sur notre monde et une certaine introspection de l’artiste.

Malik Djoudi – Troie

Nommé aux Victoires de la Musique en 2020 pour l’Album Révélation, Malik Djoudi est aujourd’hui dans les bacs avec Troie. Un troisième opus où se dégage une chaleur et une humanité sincère. Et l’artiste qui a toujours fait de la place pour de beaux duos nous gâte une fois de plus en invitant Lala &ce, Isabelle Adjani et Philippe Katerine. Un album lumineux qui ajoute du baume au cœur pour passer l’automne sous un rayon de soleil.

Alessia Cara – In The Meantime

Retour dans les bacs pour Alessia Cara qui nous offre aujourd’hui In The Meantime. Et il faut avouer qu’il s’agit sans doute ici du meilleur opus de la chanteuse… Si la Canadienne a remporté un Grammy alors qu’elle n’avait que 21 ans, il semble qu’elle a encore bien des choses à dire et du talent en réserve. Cet opus est un mélange des genres avec de la belle ballade, de la bosa nova, de la disco, du funk… Alessia Cara signe un très bel opus qui risque de tourner en boucle.

Poupie – Enfant Roi

Avant de passer à notre grand listing, terminons par la présence dans les bacs aujourd’hui de Poupie avec Enfant Roi, son premier opus… On vous recommande vivement l’écoute de cet opus qui exprime parfaitement le talent de l’artiste qui offre une pop saisissante et un flow décapant !

Albin de la Simone, Ian Caulfield, Siska…

Spencer Cullum – Spencer Cullum’s Coin Collection

Ian Caulfield – La boule au ventre

Chico & The Gypsies et Hasna – Unidos

Sophie Tapie – 1988

Echt! – Inwane

Siska – Mauvaise Graine

Vay – Bleu

B-NØM – Une vie

Lou – Papillons

Margaux Simone – Age d’or moderne

Obi Bora – Black Prayers

Supersoul Brothers – Shadows & Lights

Je vais t’aimer, la comédie musicale

Albin de la Simone – Happy End

Têtes Raides – Bing Bang Boum

Or Noir – Bande Originale de la Série

Livaï – Une belle mort

Birdy – Air: Libra’s Songs

Poppy – Flux

Cold War Kids – New Age Norms 3

Mc Solaar – Prose Combat

Réédition du plus gros succès du rap français, indisponible depuis vingt ans.

Angels and Airwaves – Lifeforms

D Smoke – War & Wonders

G-Eazy – These Things Happen Too

G-Eazy fait face à ses démons dans la suite de These Things Happen.

Itzy – Crazy in Love

L Devine – Near Life Experience Part Two

Badflower – This Is How The World Ends

Emma Peters – Le temps passe

Debout sur le zinc – L’importance de l’hiver

Boys Noize – +/-

Saint Punk – Ouroboros

Ben Böhmer – Begin Again

Etherwood – Neon Dust

Flavien Berger – De la friche

Joakim – Second Nature

Wayne Snow – Figurine

Lylah – 14:14

Nao – And The Life Was Beautiful

La voix soul conte l’optimisme et invite à reprendre son souffle.