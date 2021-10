Stromae signe son retour en parfaite “Santé”

C’est la surprise du jour… Stromae signe son retour musical avec un nouveau single : “Santé”. C’est à écouter avec aficia.

Tout comme le retour d’Adele ce jour avec “Easy On Me”, un autre come back risque bien de faire des étincelles… Ce vendredi, à 6 heures, Stromae a dévoilé par surprise son nouveau single : “Santé”.

Un retour que l’on attendait depuis la parution de “Défiler”, un long titre de près de neuf minutes, publié il y a maintenant plus de trois ans et qui était là pour illustrer le défilé de sa marque de vêtements Mosaert.

Une santé internationale…

La sortie, ce vendredi à 6 heures, n’est pas anodine. En effet, il s’agit pour Stromae d’une sortie internationale. Stromae a signé un nouveau contrat avec Universal Music France et Polydor dans l’optique de l’exploitation de ses enregistrements dans le monde hors États Unis et avec Universal Music Group, Interscope, Darkroom pour le territoire US.

Une belle logique alors que Stromae démarrera sa tournée en avril au prestigieux festival américain Coachella.

Stromae trinque à ta Santé…

Quant au titre, Stromae fait de “Santé” un hommage aux travailleurs de l’ombre. Le tout est porté par un rythme entraînant, pimenté par les touches électros propres à l’artiste, le tout sublimé par les mots et l’ironie de sa plume.

Dans ce titre Stromae rend hommage aux invisibles, à ces héros discrets qui peuplent notre quotidien, trop rarement remerciés. “Je parle en effet de gens qui exercent des métiers assez durs comme infirmières, boulangers, marin pêcheurs, mais je cite aussi les pilotes d’avion. En fait mon but c’est de célébrer ceux qui bossent quand nous on fait la fête”.

Musicalement, on retrouve bien la touche de Stromae, il n’y aura rien à redire là-dessus… Si vous aimez “Papaoutai” et “Formidable”, vous allez être comblé par cette rythmique latino américain entre cumbia et reggaeton.

Le clip du titre sera disponible ce jour à 18h00 et il devrait, lui aussi, affoler les compteurs. Un peu comme le futur album à venir. En effet, le nouvel opus de Stromae devrait pointer le bout de son nez au mois de février 2022, même si le projet est tenu parfaitement secret pour le moment.

Quant à la scène, Stromae sera présent au festival californien Coachella en 2022 mais également en tête d’affiche de Rock en Seine le 28 août 2020. Il se murmure déjà que l’artiste pourrait multiplier les festival, comme celui des Vieilles Charrues, mais aussi offrir plusieurs dates à Paris La Défense Arena. À suivre…