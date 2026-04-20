Carbonne ouvre un nouveau chapitre avec “Ne me quitte pas”

Avant l’arrivée d’un nouvel album, Carbonne ouvre les festivités avec “Ne me quitte pas”, un nouveau single estival à découvrir sur aficia !

Avec l’immense succès du single “Imagine”, qui s’est imposé comme l’un des plus grands hits de l’été 2024, certifié disque de diamant en France avec plus de 50 millions d’équivalents streams, Carbonne s’est rapidement frayé une place dans la cour des grands. Véritable étoile montante de la scène musicale française, il séduit grâce à une pop aux accents urbains et R&B, à la fois planante et fédératrice. Un succès grandissant qui lui permettra donc d’accomplir un nouveau rêve, celui de monter sur la scène de l’Olympia le 12 septembre prochain. La billetterie est ouverte !

Et avant de repartir en tournée, l’artiste s’apprête à dévoiler un nouvel album, Café Mundo, attendu dans les bacs au mois de juin. En guise de prélude, il lève le voile sur le single “Ne me quitte pas” et délivre ainsi un premier aperçu réjouissant, dans la lignée de ses précédentes productions, tout en affirmant son style unique.

Un hymne à l’amour sincère

C’est une nouvelle composition qui fleure bon la période estivale, portée par une production organique et lumineuse. Sur cette mélodie planante, Carbonne continue d’explorer les thèmes de l’amour et déclare sa flamme à celle qui fait battre son cœur. Le titre s’impose comme un hymne pour retenir celle avec qui il imagine sa vie, en misant sur la sincérité et l’authenticité, malgré une relation tourmentée.

Carbonne nous enchante donc incontestablement par sa plume personnelle et intime : “Sur ton visage, je veux revoir le sourire / Larmes de joie en parlant des souvenirs / À se rappeler comment tu m’as fait courir / Je veux qu’on avance sans les pauses, les soupirs / Laisse-moi juste t’inviter dans la danse / Qu’on se regarde dans les yeux comme avant / Qu’on réponde aux “je t’aime” sans latence / Ne me quitte pas”. Un titre percutant, bien que très court, mais qui n’augure que du bon pour la suite !

Découvrez “Ne me quitte pas”, le nouveau single de Carbonne :