On retrouve une fois de plus SCH au sommet des charts alors que Damso fait une remontée vertigineuse. aficia fait le point sur les albums les plus vendus en France cette semaine.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 23 au 29 avril 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

SCH de retour au sommet avec JVLIVS II

C’est un Top Albums surprenant cette semaine. Déjà car il n’offre pas une seule nouveauté. Ensuite car il éjecte quatre albums, quatre nouveautés qui avaient eu l’occasion d’entrer dans le Top 10 la semaine dernière.

Dans le détail : SCH remonte d’une place pour voler la première place à 47ter. En effet, JVLIVS II est à nouveau premier des ventes avec 11.020 copies écoulées tandis que 47ter quitte déjà le Top 10 avec Légende. Damso s’offre une très belle remontée grâce à la réédition de son album QALF. Il passe ainsi de la 43ème à la seconde marche du podium avec ses 7.927 ventes. On termine le Top 3 des meilleures ventes d’albums avec Naps et Les mains faites pour l’or qui remonte d’une place et affiche 6.049 nouvelles ventes au compteur.

Dajdja et Dinaz passent de la 6ème à la quatrième place avec Spleen qui compte 4.416 ventes sur la semaine. Gazo remonte de la 9ème à la 5ème place avec DRILL FR tandis que Booba fait son retour dans le Top 10 avec Ultra. Il se classe 6ème (11ème la semaine dernière) avec 3.561 ventes de plus.

Grand Corps Malade reste fidèle au Top 10 avec l’album Mesdames. IL se classe 7ème, soit une place de mieux, avec 3.466 nouvelles ventes. Derrière lui on trouve The Weeknd qui passe de la 17ème à la 8ème place avec The Highlights. La fin du Top 10 des meilleures ventes d’albums se clôture avec SDM à la 9ème place avec OCHO et Dua Lipa qui se classe 10ème avec Future Nostalgia qui était 15ème la semaine dernière.

On note donc la disparition du Top 10 des meilleures ventes d’album de la semaine : 47ter avec Légende, London Grammar avec Californian Soil, Caballero & JeanJass avec OSO / Hat Trick et, enfin, The Offspring avec Let the Bad Times Roll. Quatre opus qui avaient eu l’occasion d’entrer dans le Top 10 la semaine dernière en tant que nouveauté…

POSITION ARTISTE ALBUM 1 SCH JVLIVS II – ÉCOUTER 2 Damso QALF – ÉCOUTER 3 Naps Les mains faites pour l’or – ÉCOUTER 4 Djadja & Dinaz Spleen – ÉCOUTER 5 Gazo Drill FR – ÉCOUTER 6 Booba Ultra – ÉCOUTER 7 Grand Corps Malade Mesdames – ÉCOUTER 8 The Weeknd The Highlights – ÉCOUTER 9 SDM OCHO – ÉCOUTER 10 Dua Lipa Future Nostalgia – ÉCOUTER