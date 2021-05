Top Albums de la semaine 19 : Damso toujours au sommet avec ‘QALF’ !

Damso reste le grand leader des ventes d’albums en France avec QALF. On fait le point sur les meilleures ventes d’albums avec aficia…

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 07 au 13 mai 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Damso toujours aussi fort avec QALF !

Avec la publication de QALF infinity, extension de l’album QALF, Damso avait fait l’exploit de remonter à la seconde place avant de largement dominer le classement des meilleures ventes d’albums en France la semaine dernière. C’est une fois de plus le cas cette semaine, l’opus reste N°1 avec l’équivalent de 15.039 nouvelles ventes. Damso affiche ainsi un total de 218.733 ventes depuis la sortie de l’album.

Le podium des meilleures ventes de la semaine se complète avec deux nouveautés. Keen’v dans un premier temps. La nouvelle star de Tik Tok se classe N°2 avec Rêver. Un joli succès pour le neuvième album studio du chanteur après la parution de Thérapie en 2019.

La troisième place est occupée par Georgio. Le rappeur fait entrer l’album Sacré dans le haut du tableau avec l’équivalent de 6.941 ventes sur sa première semaine d’exploitation, confirmant ainsi son succès dans les bacs.

Le reste du Top 10 des meilleures ventes d’albums n’offre pas une révolution musicale. On retrouve les mêmes que la semaine dernière à savoir SCH qui fait toujours sensation avec JVLIVS II (6.541 ventes), Naps, Dadja & Dinaz, Grand Corps Malade qui affiche 3.670 nouvelles ventes pour Mesdames, Gazo et Booba avec Ultra qui ferme le tableau pour 3.315 ventes.

On note juste la disparition du Top 10 de Michel Sardou avec Le concert de sa vie entré 7ème la semaine dernière, de Kaza avec Toxic qui était 5ème la semaine dernière et de Gojira avec le nouvel album Fortitude qui était second la semaine dernière. Seul Alonzo tire son épingle du jeu en passant de la 14ème à la 9ème place avec Capo Dei Capi Vol. II & III qui affiche 3.353 nouvelles ventes.

POSITION ARTISTE ALBUM 1 Damso QALF – ÉCOUTER 2 Keen’v Rêver – ÉCOUTER 3 Georgio Sacré – ÉCOUTER 4 SCH JVLIVS II – ÉCOUTER 5 Naps Les mains faites pour l’or – ÉCOUTER 6 Djadja & Dinaz Spleen – ÉCOUTER 7 Grand Corps Malade Mesdames – ÉCOUTER 8 Gazo Drill FR – ÉCOUTER 9 Alonzo Capo Dei Capi Vol. II & III – ÉCOUTER 10 Booba Ultra – ÉCOUTER