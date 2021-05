Top Albums de la semaine 20 : Damso reste le leader avec ‘QALF’

Nouvelle semaine et toujours Damso qui domine très largement le classement des albums les plus vendus en France avec QALF. aficia fait le point pour toi.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 14 au 20 mai 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Damso large leader avec QALF !

C’est une fois de plus Damso qui est numéro un des meilleures ventes d’album en France. Une place qu’il occupe depuis la publication de QALF infinity, extension de l’album QALF qui avait déjà fait sensation. Cette semaine, il enregistre 10.229 nouvelles ventes. Au total, c’est 228.962 exemplaires écoulés depuis la mise en rayon !

Le reste du classement n’offre pas beaucoup de nouveautés. SCH est N°2 avec JVLIVS II qui enregistre 5.722 ventes devant Naps avec Les mains faites pour l’or qui affiche 5.406 ventes.

Seule nouveauté de la semaine dans le Top 10 : The Black Keys avec Delta Kream. Par contre, le bas du tableau est occupé par des artistes de retour dans le Top 10 des meilleures ventes d’album en France comme Dua Lipa avec Future Nostalgia, The Weeknd avec The Highlights et Vianney avec N’attendons pas. C’est à la défaveur de Georgio, Gazo, Alonzo et Booba qui quittent tous le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France.

Notons, pour finir, que Bramsito entre à la 20ème place avec Substance, J. Cole s’offre la 33ème position avec l’album The Off-Season et Tovaritch se classe 47ème avec Sovietskiy.

POSITION ARTISTE ALBUM 1 Damso QALF – ÉCOUTER 2 SCH JVLIVS II – ÉCOUTER 3 Naps Les mains faites pour l’or – ÉCOUTER 4 Grand Corps Malade Mesdames – ÉCOUTER 5 Keen’v Rêver – ÉCOUTER 6 The Black Keys Delta Kream – ÉCOUTER 7 Djadja & Dinaz Spleen – ÉCOUTER 8 Dua Lipa Future Nostalgia – ÉCOUTER 9 The Weeknd The Hightlights – ÉCOUTER 10 Vianney N’attendons pas – ÉCOUTER