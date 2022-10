MaMA Music & Convention : l’événement qui rythme Pigalle-Montmartre

Pour sa treizième édition, MaMA Music & Convention dévoile une programmation éclectique et électrique. Toutes les informations avec aficia !

Depuis sa création en 2010, MaMA Music & Convention s’est imposé comme l’un des temps forts pour l’ensemble des acteurs de la filière musicale, comme pour les mélomanes. Outre une programmation musicale léchée faisant la part belle à de nombreux artistes émergents, l’événement rassemble les professionnels au cours de conférences, d’ateliers ou encore de débats orientés sur les enjeux et l’avenir de l’industrie musicale.

La particularité de ce grand rassemblement dédié à la musique demeure dans son ancrage territorial en plein cœur du quartier Pigalle-Montmartre. Et cette année, ce ne sont donc pas moins de neuf salles emblématiques qui seront investies par 110 concerts, de La Cigale à La Machine du Moulin Rouge, en passant par La Boule Noire et Les Trois Baudets… Rendez-vous les 12, 13 et 14 octobre 2022 pour trois soirées qui s’annoncent explosives !

Le rendez-vous des musiques actuelles

Comme à l’accoutumée, le festival mise sur l’éclectisme en programmant du rap, de la pop, de l’électro, de la folk, du rock, de la chanson acoustique ou encore du métal. Il y en aura pour tous les goûts ! Parmi cette programmation extrêmement riche, nous vous invitons à découvrir en live de nombreux artistes qui fouleront les scènes parisiennes à l’instar de Lombre, Kalika, Chiloo, Tigre Bleu, Stereoclip, Annabel Lee, Sun, Thaïs ou encore The Doug… aficia sera au rendez-vous.

Retrouvez la programmation complète sur le site officiel MaMA Music & Convention !