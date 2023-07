Main Square 2023 : le grand récap !

Du 30 juin au 2 juillet 2023 a eu lieu la 17ème édition du Main Square Festival au cœur de la citadelle d’Arras, dans le département du Nord. Nous y étions, on vous raconte !

Durant trois journées et soirées, la citadelle d’Arras a de nouveau accueilli le Main Square Festival. Un festival dont nous avons eu la chance de couvrir en intégralité. Au programme de cette édition 2023, une quarantaine d’artistes talentueux de tous styles musicaux confondus, 3 scènes, plusieurs activités et surtout beaucoup de bonne humeur ! 126 000 festivaliers ont arpenté cette année les allées de ce lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

126 000 festivaliers en 3 jours !

Les deux scènes principales la Main Stage et la Green Room ont reçu les têtes d’affiches. Du côté de la troisième scène le Bastion, plusieurs artistes émergents se sont succédés durant les trois jours placés sous le signe de la découverte. Le public était de nouveau présent cette année 2023, impatient, excité et passionné par l’idée de vibrer au rythme des concerts ! Les festivaliers sont repartis du festival des souvenirs pleins la tête et les oreilles.

Du côté de l’organisation, tout y était ! Pour l’accès au festival, des navettes ont été mises en place ainsi que des taxis vélos très originaux. À l’intérieur du lieu, sécurité, fontaines d’eau fraîches, bénévoles et plan de la citadelle étaient présents pour le bon déroulement de l’évènement.

Une programmation riche et éclectique

Avec une line-up unique et variée, chacun a pu trouver son bonheur. Maroon 5, Damso, Kungs, Calum Scott, David Guetta, Macklemore, Suzane, Orelsan, Aya Nakamura, Hamza, Tiakola, Lost Frequencies… De nombreuses têtes d’affiches à n’en plus finir étaient au rendez-vous ! La liste est longue pour décrire les artistes qui se sont succédé sur les deux scènes principales.

Du côté de la scène émergente, on a découvert quelques pépites… YMNK était présent cette année pour faire découvrir son univers musical à travers les synthétiseurs qu’il conçoit lui-même. Le duo Orange Dream aux sonorités pop rock avec son floor tom arrangé et sa guitare vintage a proposé son authenticité. Notre coup de cœur du festival sur cette scène émergente : Lydsten qu’on a eu la chance d’interviewer. Il nous a entraîné dans son projet de musique électronique, néoclassique avec des instruments organiques.

Retour en images du Main Square Festival !

Le vendredi 30 juin

Les shows se sont enchainés sur les différentes scènes en traversant de nombreux styles musicaux. L’artiste britannique Calum Scott est venu déposer sa voix douce et suave sur la scène principale. Il nous a même accordé une superbe interview !

Calum Scott ©Inès Fakche Calum Scott ©Inès Fakche

Les Maroon 5 et son chanteur Adam Levine ont mis le feu à la Main Stage ! En effet, le public a pu chanter avec le groupe américain plusieurs titres très connus tels que “Moves Like Jagger”, “Animals” ou encore “Payphone”.

Adam Levine, chanteur Maroon 5 ©Inès Fakche

Le rappeur belgo-congolais a clôturé la Main Stage ! De nombreux fans l’attendaient avec impatience dans la fosse au plus proche de la scène. Leur idole a rappé plusieurs de ses morceaux comme “Feu de bois” ou “Macarena”.

Damso ©Inès Fakche Damso ©Inès Fakche

Tout de suite après, du côté de la Green Room, Kungs est venu mixer pour faire danser les milliers de festivaliers. Une fin de soirée sous le signe de l’électro !

Kungs ©Inès Fakche

Le samedi 1er Juillet

On a découvert le tandem Orange Dream sur la scène du Bastion qui a réveillé des incantations blues tribales. Au travers de sonorités brutes et entêtantes, le duo a fait découvrir ses chansons à un public curieux.

Orange Dream ©Inès Fakche

Par la suite, le rappeur Orelsan est venu ambiancer la scène du Main Stage. Les festivaliers ont sauté, dansé et fait des pogos durant le concert ! Plusieurs titres connus se sont enchaînés comme “La quête” ou “Basique”. Lors du morceau “La terre est ronde”, le public a chanté le refrain avec Orelsan créant un somptueux chœur aux mille voix.

Orelsan ©Inès Fakche Orelsan ©Inès Fakche

Lost Frequencies a donné le dernier concert de la Main Stage derrière ses platines ! Acclamé par les festivaliers, il a fait danser l’ensemble des générations présentes.

Lost Frequencies ©Inès Fakche

Dernier jour, le dimanche 2 juillet

Pour ce dernier jour, l’ambiance était toujours au rendez-vous ! Après avoir interviewé quelques heures plus tôt notre coup de cœur du festival, Lydsten est monté sur scène proposant ainsi plusieurs de ses morceaux.

Lydsten ©Inès Fakche

Le rappeur américain de 40 ans Macklemore a apporté sa bonne humeur et a fait le show pendant un peu plus d’une heure.

Macklemore ©Inès Fakche Macklemore ©Inès Fakche

Pour terminer ce superbe festival, David Guetta a mixé pendant plus d’une heure et demie pour faire déhancher les festivaliers !

David Guetta ©Inès Fakche

En bref, Main Square 2023 c’était 3 jours de musique, beaucoup de bonne humeur, des shows somptueux et des artistes internationaux. Un week-end à ne pas manquer l’année prochaine !

Un grand merci à Myriam Astruc, Quentin Börner-Hingrand et Irina Paletou du service presse qui nous ont permis de vivre le festival dans les meilleures conditions possibles.