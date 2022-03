Kungs : le portrait électro de la semaine

Plus de cinq ans après la parution de son album Layers, Kungs revient avec un nouvel album, depuis longtemps annoncé. À cette occasion, Kungs est notre portrait électro de la semaine !

En un rien de temps, Kungs est devenu le chouchou des clubbers Français. Grâce aux 870 millions de streams récoltés avec “This Girl”, Valentin (de son vrai nom) a littéralement explosé les records. Il est passé du jeune producteur dans sa chambre aux premières parties de David Guetta, aux sold-out dans les clubs les plus prestigieux au monde. Son premier album Layers est devenu double disque de platine (équivalent à 200.000 ventes). Rares sont les DJs à vendre autant. Mais voilà, l’artiste nous avouait en interview avoir été entraîné dans « un tourbillon que je n’ai pas forcément su maîtriser artistiquement parlant« .

Kungs ouvre son Club Azur !

Après une grosse remise en question et un style dorénavant bien défini, Kungs annonce enfin la suite, même si entre temps il y a eu quelques singles au cours de ces deux dernières années (“Dopamine”, “Never Going Home”, “Lipstick” ou “Regarde-moi”). Un style mélodic house aux sonorités disco-pop qui plait beaucoup, comme il le rapporte lors de notre récent échange : “C’est un disque inspiré de l’italo-disco, mais c’est vrai que ça reste de l’électro, avec une connotation très french touch et quelques touches plus modernes”. Avec Club Azur, l’artiste collabore avec des amis : Victor Flash, The Knocks…, mais il lui manque une collaboration XXL : “mon gros regret est de ne pas avoir de gros featurings”, rapporte-t-il. Peu importe, il se fait plaisir et propose un disque taillé pour l’été et la scène.

L’artiste arrivera-t-il à devenir LA référence avec ce style-là, à ancrer son nom dans les mœurs ? C’est tout l’enjeu de ce deuxième album portant le nom de Club Azur, dans les bacs depuis le 18 mars dernier.

Pour aller lire sa dernière interview réalisée à l’occasion de la sortie de Club Azur, c’est ici.

Découvrez le clip “Lipstick” de Kungs :