‘Charts’ mondiaux de septembre avec David Guetta, Rosa Linn, La Petite Culotte… #1

Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 29/08 au 04/09.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, le raz de marée BLACKPINK, très populaire en Asie, reste #1 du classement avec “Pink Venom”. Le clip cumule 250 millions de vues sur YouTube en 2 semaines.

Le reste du top 5 est le suivant :

BLACKPINK – Black Venom (=) Harry Styles – As It Was (+1) Bad Bunny & Chencho Corleone – Me Porto Bonito (+1) Bizarrap & Quevedo – Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (-2) Bad Bunny – Titi Me Pregunto (=)

De très bons démarrages

Deux sorties majeures se distinguent par de très bons démarrages. Tout d’abord, penchons nous sur la sortie évènement de cette rentrée. Elton John a dévoilé une collaboration avec Britney Spears, qui a été #1 partout le 1er jour de sa sortie. Il faut dire que, prise dans des déboires judiciaires quant à sa tutelle, Britney Spears n’a pas proposé de musique depuis plusieurs années. Elton John a, quant à lui, cartonné en compagnie de Dua Lipa sur “Cold Heart”. Il est donc dans de très bonnes dispositions. “Hold Me Closer” démarre #3 au Royaume-Uni, bloqué par 2 immenses succès outre-manche (Cf plus bas). Il débute #6 aux USA et classement Billboard Global 200. Il a également été le 25ème morceau le plus écouté sur Spotify à travers le monde en 1ère semaine. Le morceau est le 16ème le plus shazamé au monde.

David Guetta a sorti un nouveau titre en même temps. Sortant une multitude de morceaux cette année, il a du mal à s’imposer, les médias et auditeurs se perdant dans ses propositions. Alors qu’on pensait que son dernier single “Crazy What Love Can Do” était voué à l’échec, il a fini par s’imposer sur le tard et est très bien placé au Royaume-Uni et en France. C’est un timing idéal pour sortir “I’m Good (Blue)” avec Bebe Rexha. Ce titre surfe sur la vibe revival 80’s 90’s et sample le classique de Eiffel 65. Une sortie officielle n’était pas prévu mais il a été un tel succès sur TikTok qu’ils ont décidé de lui offrir sa chance. Résultat : le titre démarre #7 au Royaume-Uni (1er démarrage en top 10 depuis 5 ans pour Guetta), #81 aux USA, #14 du Billboard Global 200 et top 50 en France. C’est le 26ème titre le plus écouté au monde sur Spotify. Les requêtes Shazam sont excellentes également : #12 en France et #6 au monde.

Découvrez “I’m Good (Blue)” de David Guetta & Bebe Rexha :

De belles surprises

Commençons par Steve Lacy et son titre “Bad Habit”. L’artiste est issu du groupe rap Internet Money et propose un titre sophistiqué, très contemporain et terriblement addictif. Bien qu’étant un peu en baisse cette semaine, il réalise tout de même de très jolis scores. C’est surtout aux USA que l’artiste fonctionne le plus. Il est actuellement #2 (+1). Mais nous savons pertinemment qu’un tube aux USA ouvre les portes du monde. Le morceau est le 13ème titre le plus écouté sur Spotify au monde, le 29ème le plus shazamé au monde et score #15 au Royaume-Uni, #13 du Billboard Global 200.

Découvrez “Bad Habit” de Steve Lacy :

Rosa Linn jouit d’une incroyable popularité depuis quelques semaines encore une fois grâce à TikTok. Pourtant, son titre “SNAP” aurait pu avoir un tout autre destin. Sa ballade toute mignonne et assez catchy est sorti en mars et a représenté l’Arménie à l’Eurovision 2022. Le morceau a seulement fini #20 du concours. Rosa Linn peut donc dire merci à la magie des réseaux sociaux qui ont permis une belle revanche. Le titre baisse un tout petit peu cette semaine mais il apparaît quand même dans les classements d’une multitude de pays. C’est le 20ème titre le plus écouté au monde sur Spotify et le 12ème le plus shazamé au monde. Il faut encore un peu patienter pour que le titre score dans les charts FR et US. Il est actuellement #25 au Royaume-Uni

Des confirmations

Après l’immense succès de son album MOTOMAMI, Rosalia a profité de l’été pour sortir un excellent nouveau morceau nommé “DESPECHA”. Le titre a été un succès dès sa sortie et continue à grimper encore et toujours. Durant un peu plus de 2 minutes, il est parfait pour une écoute démultipliée. Le titre est le 6ème titre le plus écouté au monde sur Spotify et le 19ème le plus écouté en France, toujours sur Spotify. Le morceau cartonne également en France. Il est #19 (+1) des charts, #16 (+4) en radio et est le 6ème titre le plus recherché sur Shazam chez nous.

Découvrez “DESPECHA” de Rosalia :

Chris Brown, lui aussi, cartonne avec son titre “Under The Influence”. La longévité de la carrière de l’artiste est impressionnante. Son morceau, pourtant sorti il y a deux ans, est le 1er le plus shazamé au monde et le 5ème le plus shazamé en France. Au vu des ses performances Shazam, le morceau va assurément monté plus dans les charts. Il est actuellement le 14ème titre le plus écouté sur Spotify au monde et est #23 des charts anglais, #14 du Billboard Global 200. Tout est parti d’une simple chorégraphie d’une influenceuse TikTok sur ce morceau !

La spécificité britannique

Alors qu’en France, le rap a une domination d’une insolence rare depuis 3-4 ans, cette tendance semble déjà s’épuiser au Royaume-Uni. Les goûts britanniques sont beaucoup plus éclectiques et la musique électronique opère un retour très marqué depuis le début de l’année. La scène britannique est en pleine effervescence. Ainsi, deux titres électro made in UK se paye le luxe de barrer la 1ère place à Elton John. Cette semaine, Eliza Rose prend la pôle position avec son irrésistible “B.O.T.A. (Baddest Of Them All)”. En 6 semaines, le morceau est monté #1. Par la même occasion, Eliza Rose devient la toute première DJ féminine à être #1 au Royaume-Uni. Le titre est le 19ème le plus shazamé au monde, en forte hausse.

Elle vole la vedette au duo LF System et son titre “Afraid To Feel” qui a été #1 tout l’été pendant 8 semaines au Royaume-Uni, ce qui est assez exceptionnel, les charts britanniques étant assez volatiles. Ce succès ouvre les portes d’un succès européen futur. En effet, le titre est le 36ème le plus shazamé en France et le 25ème le plus shazamé au monde. Attendons encore quelques semaines et il sera dans toutes les oreilles.

Découvrez “Afraid To Feel” de LF System :

Et la France dans tout ça?

Chez nous, il y a 2 titres chantés en français qui sont assurés d’un succès certain pour les prochaines semaines. Tout d’abord, Bigflo & Oli ont une puissance radio impressionnante avec “Coup De Vieux”, leur duo avec Julien Doré. Là aussi, le duo surfe sur la tendance nostalgique de leur « jeunesse », nous évoquant tous les souvenirs des années 2000 dans un morceau plein de tendresse. En quelques semaines, il est déjà #14 en radio (+10) et #15 des requêtes Shazam. Il y a peu de chances que le titre score sur Spotify, les toulousains étant surtout performants en vente d’albums physiques.

Très surprenant, La Petite Culotte cartonne en streaming avec sa reprise de “La Goffa Lolita”, un chant paillard corse hypra entêtant. Repris tout l’été dans les stades et les fêtes populaires, le morceau semble destiné au même succès que “A Nos Souvenirs” de Trois Cafés Gourmands. Le titre est #27 sur Spotify France et #13 du classement clips musicaux sur YouTube France (au milieu d’une opulence rap), mais aussi #23 sur Shazam. Il est de plus en plus relayé en radio.

Découvrez “La Goffa Lolita” de La Petite Culotte :

Les Black Eyed Peas continuent leur embuscade franco-française. En effet, depuis leur retour il y a quelques années, la bande à Will.I.Am connaît surtout le succès chez nous. Le pourtant insipide “Don’t You Worry”, avec une Shakira vocalement méconnaissable, est un gros tube chez nous. Il est #4 en radio, #4 sur Shazam ou encore #17 des charts FR. Il est cependant le 9ème titre le plus shazamé au monde, présageant un éventuel succès à l’international.

En bref

Pourtant sorti en 2013, “Another Love” de Tom Odell a droit à une nouvelle vie depuis plusieurs mois déjà. De semaine en semaine, son énorme classique ne cesse de grimper. Il réintègre même le top 50 français en #42. C’est le 26ème titre le plus shazamé au monde ou encore le 23ème titre le plus écouté au monde sur Spotify. OneRepublic, quant à eux, continue son incroyable épopée avec “I Ain’t Worried”. Nous en avons d’ailleurs fait un article. Le titre est #11 en France, aux portes du top 10 en radio, #4 au Royaume-Uni et c’est le 3ème titre le plus shazamé au monde.

Enfin, hormis “Enemy” (un titre hors album), les Imagine Dragons se dirige enfin vers un nouveau succès, après des années de disette. Le morceau “Bones”, issu de l’album Mercury Act. II, rencontre tardivement un petit succès. Il est le 44ème titre le plus écouté au monde et le 23ème le plus shazamé au monde. En France, le titre est déjà un gros succès depuis quelques mois et “Sharks” (déjà #11 en radio) prend le relais. Sia pénètre le top 50 aux USA avec “Unstoppable”, un titre définitivement inusable.