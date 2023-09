Festivals 2023 : nos 5 découvertes de l’été !

La saison des festivals 2023 est derrière nous. Nous avons découverts 5 petites pépites et nous allons vous en parler sur aficia.

Cet été plus que jamais, nous avons eu la chance de parcourir la France entière en quête de nouvelles saveurs sonores et visuelles. La rédaction d’aficia a pu couvrir un bon nombre de gros festivals : Au Fil du Son, Hellfest, Francofolies de la Rochelle, Mainsquare, Deferlantes, Garorock… bref, la liste est longue !

Durant ces heures de festivals, nous avons admiré de sacrés têtes d’affiches : de Billie Eilish à Imagine Dragons, en passant par Rosalia et David Guetta, sans oublier Indochine et Macklemore et Maroon 5 ! Mais ceux qui nous intéressaient également, c’était l’émergence des nouveaux talents. Les artistes dont nous donnons corps et âmes pour qu’ils arrivent à vos oreilles. Ceux que nous souhaitons désormais soutenir en priant qu’ils récoltent à leur tour le succès mérité… Les voici !

Lucie Antunes à Rock en Seine

C’est sans doute notre plus gros coup de cœur de l’été 2023 ! Nous découvrons un groupe 100% féminin qui joue divinement bien. Doté d’une guitare, d’un synthé, de percussions, le tout saupoudré de sonorités électroniques, c’est pour le coup ‘transcendant’ ! C’est diablement efficace, et on adore voir danser des corps sur scène qui s’agitent en même temps qu’ils ne jouent. Jouant juste avant Girl in Red, Tove Lo et Billie Eilish, Lucie Antunes a mis beaucoup de monde d’accord !

Train Fantôme à Garorock

Autre registre, autre style, autre ambiance ! Qui aurait cru qu’un groupe à l’ambition de mélanger les styles rap & punk réussirait à être programmé dans les plus grands festivals de France ? Mission accomplie pour Train Fantôme qui a enchaîné Le Printemps de Bourges avec Garorock, Les Nuits secrètes ou encore le Cabaret Vert. Avec une allure de bolide virevoltant dans les sens à l’énergie plus que débordante, Train Fantôme nous a littéralement retourné ! Qu’on aime, ou qu’on n’aime pas, le boysband a de beaux jours devant lui…

Kriill à Lollapalooza

Une bande d’amis, quelques instruments qui tabassent, un show live qui fait son effet, voici la recette de Kriill. Après une courte apparition dans ‘The Voice’, le groupe fait depuis sold-out à chaque date. En témoigne encore la Maroquinerie complète en janvier dernier. Cet été, c’était en festivals qu’ils donnaient rendez-vous à leurs fans. Ambiance de dingue au programme. Nous étions à l’Alternative Stage du côté du LollaPalooza et les avons découvert en live. Nous avons adoré leur énergie, leur harmonie, et bien entendu quelques exclusivités laissant entendre que de jolies choses arrivaient bientôt… On a hâte !

Teemid au Green Festival

Pas si timide que ça ! À force de proposer des reprises à droite à gauche (“Crazy” à “Wonderwall”), Teemid a réussi à se faire un nom dans le paysage électronique français. Pourtant, les places sont chères. Nous l’avons découvert au Green Festival, à Monteux (84). Bien que le show ait dû s’arrêter pour des raisons techniques, nous avons pu admirer un savoir faire pour agiter les foules avec ses propres prods et celles des autres. C’était particulièrement dansant ! Ce petit génie a pu réitérer l’exploit cet été aux Déferlantes, à l’Ultra Music Festival en Croatie ou aux Plages Électroniques à Cannes. Une longue carrière se profile pour ce jeune homme…

Pi Ja Ma à l’ID-LE Festival

Après une tournée sans tourner, Pi Ja Ma était de retour sur le devant de la scène. Alors que nous aurions pu la voir jouer à Marseille ou Arles, c’est à Avignon, aux côtés de Suzane et Kungs ce soir-là, que nous avons découvert Pauline et Axel, formant Pi Ja Ma. Un “groupe multiple”, nous confiait-il (leur petite interview ici), où l’un raconte des histoires tandis que l’autre est à la guitare. Un somptueux mélange aussi doux que fou ! Deux drôles de personnages que nous avons pris beaucoup de plaisir à observer !