Printemps de Bourges 2023 : bilan et nos coups de coeur !

Pour la quatrième année consécutive, la rédaction d’aficia était au Printemps de Bourges Crédit Mutuel. 5 jours de concerts, de découvertes, de rencontres… on vous fait le grand bilan de cette édition pleine de (bonnes) surprises !

Du 18 au 23 avril avait lieu la 47ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Comme nous avait prévenus l’un des programmateurs du festival, Jean-Michel Dupas, le festival était ambitieux à tout point de vue. Lors de la conférence de presse de clôture du samedi 22 avril, son directeur, Boris Vedel se vantait même d’être “le festival de toutes les émergences”, notamment de par sa programmation éclectique, à la pointe de l’émergence et audacieuse, et la place de la femme dans cette dernière toujours plus explosive, à l’instar de Meryl, Aloïse Sauvage, Eesah Yasuké ou Irène Dresel.

Johan Papaconstantino © Valentin Malfroy Coline Rio © Valentin Malfroy Poppy Fusée © Valentin Malfroy

Cette programmation était riche et variée. Par « variée », nous entendons la possibilité de passer de Contrefaçon, un collectif techno à la douce chanson d’Albin de la Simone, au rap mi gangster, mi RnB d’Hamza en passant par la pop énergique d’Hervé, et tout ça, quasiment dans une seule et même journée ! On peut difficilement mieux faire !

Cette jolie programmation laissait également la place toute la semaine à de grosses pointures actuelles telles que Lomepal, Juliette Armanet, Bob Sinclar ou Benjamin Biolay et à de belles créations, comme celles de Silly Boy Blue qui reprenait le répertoire de Lou Reed. À ce propos, nous connaissons déjà la création de 2024 : il s’agira de fêter les 80 ans de Françoise Hardy. Sage, co-fondateur du groupe de pop Revolver, sera aux commandes de cette belle création.

Zed Yun Pavarotti © Valentin Malfroy Kalika © Valentin Malfroy Hervé © Valentin Malfroy

Les confirmations

Ils font partie de ces artistes qui donnent TOUT en live et qui nous ont déjà épatés par le passé. Nous ne nous attarderons pas trop sur eux. En effet, Jeanne Added n’aura mis que 10 secondes, montre en main, pour faire lever une salle en configuration assise, quand Kalika a scotché le public qui ne l’a connaissait pas forcément avec son show complètement barré. Pierre de Maere a fait sensation au théâtre Jacques Coeur, tandis que Disiz a mis le paquet dans une scénographie épatante. Mais ce ne sont pas ces derniers qui nous ont le plus surpris… !

Aloïse Sauvage © Valentin Malfroy Jeanne Added © Valentin Malfroy

Nos bonnes surprises !

Voyou : l’élégance à l’état pur

On connaissait bien entendu Voyou avant le Printemps de Bourges. Mais cela ne nous a pas empêché de prendre une (bonne) claque en découvrant l’humain qui se cache derrière cette trompette et ce micro. Un show classe et inattendu !

Zaho de Sagazan © Valentin Malfroy

Zaho de Sagazan : la révélation 2023

C’est un talent qui a émergé l’année dernière aux Inouïs du Printemps de Bourges. Même si elle n’a pas été lauréate, Zaho de Sagazan a tout gagné ! Accompagnée de deux musiciens hors pairs, elle nous a littéralement hypnotisés de par ses textes, sa pop électrisante, ses lumières. Tout y était !

Malo’ © Valentin Malfroy

Malo’ : la bonne surprise

Nous avons encore son morceau “I Believed” (2017) en tête. Depuis, Malo’ (son interview ici) n’a pas changé, enfin si. Ce talent brut a éclos devant nos propres yeux. Ce savoureux mélange entre Mika dans la voix, Freddie Mercury dans l’attitude, lui va si bien !

Poppy Fusée : l’émotion au rendez-vous

Poppy Fusée © Valentin Malfroy

Pour tout vous dire, nous avons assisté à son concert sans attendre quoi que ce soit, à vrai dire. Et surprise ! Avec son univers aussi lunaire que poétique, Poppy Fusée et sa guitare nous a envoyés tout droit en orbite ! On a failli verser une petite larme…

Hervé © Valentin Malfroy Hervé © Valentin Malfroy Kalika © Valentin Malfroy Kalika © Valentin Malfroy

Adé © Valentin Malfroy Coline Rio © Valentin Malfroy