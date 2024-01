Star Academy : Pierre, Héléna, Axel et Julien en demi-finale

À l’issue d’un prime sous haute tension, le destin des candidats de la Star Academy est scellé. Découvrez les quatre demi-finalistes !

Le pari n’était pas sans risque. Confortés par l’intérêt qu’avait suscité le retour de la Star Academy au cours d’une édition express en 2022 après dix années d’absence sur les antennes, les producteurs ont consolidé les fondamentaux du programme pour sa onzième saison actuellement diffusée sur les chaînes du groupe TF1. Au cours des 13 semaines d’une compétition qui trouvera son dénouement le 3 février prochain, la mécanique a incontestablement permis d’apprécier la progression des jeunes chanteurs et de s’attacher à cette promotion bienveillante et désireuse d’apprendre.

Puissant sur les cibles commerciales et parvenant à stabiliser des audiences très satisfaisantes supérieures à 3 millions de téléspectateurs au cours des primes hebdomadaires, la Star Academy confirme son succès malgré une forte concurrence. Les passions se déchaînent également sur les réseaux sociaux où les faits et gestes des académiciens sont scrutés et sujets à débattre, parfois même plus que les prestations ou l’objectivité d’interprétation. Mais c’est dans l’humain et l’affect que le programme puise ses forces, se différenciant d’un pure télé-crochet où les personnalités des candidats ne sont pas explorées de la même manière. En témoignent d’ailleurs les vives réactions suscitées par l’élimination de la plupart des candidats dont Candice et Djebril, personnalités attachantes et singulières de cette onzième saison de la Star Academy.

Un enjeu de taille aux portes de la demi-finale

Rythmant la vie du Château de Dammarie-les-Lys depuis le 4 novembre dernier, la promotion 2023 a vécu de nombreux moments forts, oubliant parfois la compétition et la victoire à la clé du programme. Mais alors que l’étau se resserre, la semaine dernière s’était révélée particulièrement studieuse puisque le prime offrait les tickets pour intégrer le carré final. Peut-être moins pour Pierre, heureux favori, immunisé suite aux évaluations. Il faut dire que le jeune homme impressionne par sa musicalité et sa capacité à transmettre des émotions vraies sur chacune des prestations. Parfois justement comparé à Ed Sheeran, Pierre réussit sur des registres très variés.

Sur le banc des nommés, Lénie, Héléna, Axel et Julien n’ont pas à rougir de leur parcours respectif. Suite à des prestations de haute volée proposées au cours de ce prime décisif du 13 janvier, c’est finalement Lénie qui s’est inclinée, éliminée à la surprise générale de ses camarades et du corps professoral. Dotée d’un timbre de voix puissant, la benjamine du groupe était aussi l’élève la plus complète, très à l’aise en danse et en interprétation scénique. Son statut de première de la classe ne lui a vraisemblablement pas porté chance. Lénie était certainement loin de songer à ce scénario, soumise au vote du public pour la première fois après de nombreuses immunités en reconnaissance de son implication et de son travail.

Ce retournement de situation prouve une nouvelle fois que rien n’est joué mais aussi que le public ne base pas uniquement son choix sur le mérite ou l’artistique. L’humain et l’affect disions-nous.

Julien vs Axel | Pierre vs Héléna

Après quelques minutes de flottement en plateau, c’est finalement Pierre, certainement pas assez sollicité en raison de son immunité, qui a la lourde charge de dessiner l’affiche des deux demi-finales et par conséquent, de choisir lequel de ses camarades il souhaite affronter. Un cadeau empoissonné en somme. Loin de mesurer sa popularité à l’extérieur du château et d’imaginer à quel point sa complicité avec Héléna nourrit des espoirs de romance sur les réseaux sociaux, jusqu’à rêver “cette idylle” en finale, le principal intéressé choisit la jeune belge comme adversaire. Un tableau surprenant que le public, définitivement privé d’une finale Pierre-Héléna lui fait payer immédiatement en s’exclamant et en le huant. Une violence bien imprévisible pour Pierre qui aura du mal à accuser le coup dans les heures qui suivent.

Malgré l’incompréhension, Pierre assumera vouloir partager tout un prime avec Héléna, doutant au passage de ses capacités à atteindre la finale. Automatiquement, ce sont donc les “meilleurs ennemis” Axel et Julien qui s’affronteront en demi-finale et ils ouvriront le bal samedi prochain. Les garçons ont plusieurs fois été mis en compétition au cous de l’aventure, notamment grâce à des capacités vocales impressionnantes.

Alors qui de Axel ou Julien sera finaliste ? Et qui de Pierre ou Héléna s’imposera ? Il est bien difficile de faire des pronostics.

En route pour la finale !

Souvent relégué en dernière position des sondages de popularité, Axel est l’outsider de cette fin de saison. Ne supportant pas l’échec, l’élève a pu agacer. Mais pour autant, sa personnalité solaire et ses prises de risque sont de vraies plus-values au sein du château. Surtout, il est objectivement l’un des meilleurs interprètes de sa promotion. Tout comme les professeurs, nous l’apprécions en showman comme sur “Fan” de Pascal Obispo.

Pour ces raisons et parce qu’il déjoue les pronostics, nous l’imaginons bien remporter le duel face à Julien qui sera, à n’en pas douter, un adversaire redoutable. Ce dernier a su mettre son expérience en chant à profit, brillant dans un registre de ténor mais aussi très populaire. Il s’est révélé très généreux et dans le partage avec les artistes invités dont La petite culotte et Slimane. Mais ne s’est-il pas un petit peu reposé sur ses acquis ? Réponse samedi prochain !

Héléna est incontestablement celle dont la courbe de progression est la plus impressionnante. De sa chambre à la scène de la Star Academy, son parcours force le respect. Et à première vue, la jeune belge partait pourtant avec un handicap, celui de ne pas pouvoir compter sur le soutien de son entourage puisque la Belgique ne peut pas voter. Au fil des semaines, elle a su séduire le public grâce à sa douceur d’interprétation et de nombreuses nuances de voix qu’elle exploite bien malgré quelques erreurs de justesse. Mais pourra-t-elle se hisser en finale face à Pierre ? Rien n’est moins sûr. À moins que la Star Academy nous offre un nouveau rebondissement et que le choix contesté du jeune homme ne se solde par une lourde sentence jugée par l’impitoyable tribunal X (ex-Twitter).