Paola se fait la “Belle”

Quelques mois après le titre “Turbulences”, Paola enchaîne et dévoile le rafraichissant “Belle” à découvrir sur aficia !

Candidate emblématique de la dixième saison de la Star Academy en 2022, Paola a pris un petit peu plus de temps que ses camarades Anisha, Louis, ou encore Léa avant de se lancer dans le grand bain. Pour le meilleur puisque la jeune artiste peut se targuer de sa signature sur le label Play Two qui défend une pléiade d’artistes incontournables dans le paysage musical français (Marc Lavoine, Vitaa, Gims…).

Mais surtout, Paola s’investit pleinement dans la création artistique de ses chansons, figurant à l’écriture et à la composition des premiers extraits dévoilés. Avec les singuliers “Turbulences” et “Chamboule tout”, la chanteuse dévoile une jolie plume sensible et le goût pour des arrangements résolument pop et organiques.

Un nouveau single fédérateur

Alors qu’elle prépare actuellement son premier EP, Paola mise sur “Belle”, un nouveau single porteur d’un message puissant d’acceptation de soi. Sur une production délicieusement rétro et une mélodie entêtante qui pourrait aisément se frayer un chemin sur les ondes, l’artiste se débarrasse des diktats et de la pression du regard des autres pour vivre sa passion comme elle l’entend.

“Je pars à ma conquête, tu vois / Je m’en vais loin me trouver moi / Loin du blabla, des idéaux / Que tu veux coller à ma peau / J’veux qu’on m’écoute, pas qu’on me voie / Et pas de doute, j’suis faite comme ça” chante Paola sur cet hymne d’une grande fraîcheur. Elle dévoile également un clip à l’univers délicatement suranné. On la retrouve à bord d’un van aux côtés d’autres filles qui se conforment toutes aux mêmes normes. Ne se retrouvant pas dans ce carcan d’une société bien pensante, Paola s’évade en direction de sa liberté.

Visionnez “Belle”, le nouveau clip de Paola :