Jul s’affiche en top des ventes avec Demain ça ira, détrônant ainsi Cœur de Clara Luciani. On fait le point sur aficia.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 25 juin au 1er juillet 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Jul N°1 avec Demain ça ira…

Fin de règne pour Clara Luciani avec son second album Cœur. Le format, entré N°1 des ventes lors de sa première semaine d’exploitation, ne résiste pas à la déferlante Jul. La chanteuse chute donc d’une place.

C’est donc bien Jul qui s’affiche en tête des ventes d’albums en France avec Demain ça ira. Et c’est même une très belle entrée puisque le format riche de 18 pistes affiche 33.312 ventes pour sa première semaine. Le Top 3 des meilleures ventes d’albums en France se complète avec Soso Maness, stable à la troisième place, qui affiche 4.969 nouvelles ventes pour Avec le temps.







Polo & Pan N°10 !

Il n’y aura pas de révolution dans le reste du Top 10 des meilleures ventes d’albums. C’est une fois de plus le jeu des chaises musicales… Naps remonte d’une place avec Les mains faites pour l’or (4ème et 4.045 ventes) tout comme Damso avec QALF qui est 5ème pour 3.856 ventes.

Grand Corps Malade passe de la 4ème à la 6ème place avec Mesdames. Mais il faut noter que cet album semble résister sans aucune difficulté à la concurrence : il est dans le haut du tableau depuis sa sortie en septembre dernier !







On retrouve ensuite SCH avec JVLIVS II (3.460 ventes), Dua Lipa avec le très efficace Future Nostalgia (3.357 ventes) puis The Weeknd qui passe de la 12ème à la 9ème place grâce à 2.988 nouvelles ventes de The Highlights.

Pour finir ce Top 10, c’est Polo & Pan qui entre directement à cette dixième place avec Cyclorama. Une belle performance pour le tandem.









Le jeu de la chaise musicale aura pour effet d’éjecter directement L’Algérino avec Moonlight et Koba LaD avec Cartel du Top 10. Deux albums qui avaient eu l’honneur d’entrer directement dans le haut du tableau la semaine dernière.

Les nouveautés de la semaine…

Du côté des nouveautés, hormis Jul et Polo & Pan, il faut passer à la 13ème place pour trouver Planet Her de Doja Cat qui se classe juste devant le nouvel album de Bon Entendeur : Minuit.

Tyler, The Creator entre à la 32ème place avec Call Me If You Get Lost et c’est à la 40ème position que l’on trouve 02 Géné de Mig. Plus bas, à la 47ème place, c’est Gaspard Augé qui se fait remarquer avec Escapades qui fait mieux que Toto avec With a Little Help From my Friends, 77ème du Top Albums.