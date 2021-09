Francis Of Delirium : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme Francis of Delirium qui joue le jeu de l’interview découverte !

Voilà une bande qui décoiffe ! Celle de Francis of Delirum, formation originaire du Luxembourg… Mené par Jana Bahrich et Chris Hewett, Francis of Delirium est une capsule musicale pleine de vitalité qui a déjà eu l’occasion de convaincre le public avec les EP All Change et Wading.

Une musique rock que Jana aime à décrire comme “brutale et désordonnée” et que le public aura l’occasion de savourer sur la scène du Crossroads Festival cette année. Le rendez-vous est fixé pour le mercredi 8 septembre à 20h30, le même jour de la libération de son nouveau single : “Come Out and Play”.

Alors on lâche les fauves et l’énergie qui sommeille en nous pour partir à la découverte de Francis of Delirium avec l’interview que Jana à eu la gentillesse de nous accorder….

Francis of Delirium : l’interview…

Pourrais-tu te présenter rapidement au public qui ne te connaîtrais pas encore ?

Je m’appelle Jana et je suis la chanteuse, compositrice du projet Francis of Delirium, nous faisons de la musique indie rock faite maison.

Comment définir ton style, ta musique, ton art ?

Je pense que notre style, à la base, c’est la musique rock, nous sommes un peu brutaux et désordonnés mais nous mettons notre cœur dans tout. Mon art est peut-être un peu plus enfantin et plus proche des dessins animés.

Tu es cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour toi ?

C’est très excitant, j’espère pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et c’est notre tout premier concert en France, ce qui est très cool.

Nous avons un nouveau titre qui sort le jour où nous jouons à Crossroads, il s’appelle “Come Out and Play”, il sort le 8 septembre. Jana – Francis of Delirium

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

J’espère que cela signifie que nous pourrons donner plus de concerts en France et continuer à jouer pour le public français qui apprécie notre musique.

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour toi ? De jouer et de capter un public qui ne te connaît peut-être pas ?

À cause de la pandémie, nous n’avons pu donner que quelques concerts à des gens qui avaient déjà entendu notre musique, nous sommes donc habitués à essayer de conquérir un nouveau public. Cela peut faire partie du plaisir.

Parlons un peu plus de toi… C’est quoi ton actualité du moment ou à venir ?

Nous avons un nouveau titre qui sort le jour où nous jouons à Crossroads, il s’appelle “Come Out and Play”, il sort le 8 septembre. Nous avons également quelques dates au Royaume-Uni en octobre, ce qui sera très amusant, puis nous partons pour l’Islande.

Si tu devais donner envie au public de venir t’écouter sur scène en trois mots, lesquels choisirais-tu ?

De la bière gratuite ici !

Tu joues cette année au Crossroads Festival… Mais toi, c’est quoi la scène ou le festival que tu rêves de faire en tant qu’artiste ?

Je pense que jouer à Glastonbury serait plutôt cool.

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergeants… Tu aurais un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

Magdalena Bay, leur premier album va bientôt sortir et j’ai adoré chaque single jusqu’à présent. Ils font de la musique pop très solide et des vidéos très créatives. Ils font beaucoup de réalisation et de montage eux-mêmes, ce qui est toujours inspirant.

Un dernier mot pour la fin ? Tu as carte blanche 🙂

Venez voir notre spectacle au Crossroads, nous espérons vous y voir.