Louisadonna : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme Louisadonna qui joue le jeu de l’interview découverte !

Femme moderne, et femme tout simplement… Voilà Louisadonna qui se retrouve sous le feu des projeteurs afin de propager la bonne parole : la parole d’une femme chanteuse, psychologue, auteure, compositrice, productrice… et surtout une femme engagée !

Louisadonna c’est la force d’une femme qui garde la tête haute et nous livre une pop qui ne laisse jamais de marbre et dans laquelle l’artiste distille des messages souvent féministes. comme sur son délicieux format Fatigue.

Ce bout de femme, cette femme décomplexée devrait sans mal ravir le public qui aura l’occasion de la voir sur la scène du Crossroads Festival. Le rendez-vous est pour le jeudi 9 septembre à 23h30… Un rendez-vous qui risque d’être aussi explosif qu’un orgasme !

Mais avant de succomber pleinement à Louisadonna, on la retrouve dans notre interview découverte…

Louisadonna : l’interview…

Pourrais-tu te présenter rapidement au public qui ne te connaîtrais pas encore ?

Je suis auteure,compositrice et coproductrice de mes titres. Je suis aussi psychologue auprès de femmes victimes de violences.

Comment définir ton style, ta musique, ton art ?

Je dirais que c’est de la pop féministe brute qui dit des vérités, sur des mélodies qui restent dans la tête et qu’on se surprend à chanter sous la douche, même quand on est pas d’accord avec les textes.

Tu es cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour toi ?

Mon premier festival ! Donc un peu un rêve de gamine qui prend vie et ça donne envie de tout donner. Et je suis super contente de voir plein d’autres artistes trop chouettes programmés à mes côtés. C’est flatteur.

Je parle de moi, de mon vécu, mais surtout d’un vécu collectif et donc auquel on s’identifie facilement. Louisadonna

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

Je ne l’ai pas encore fait donc je ne peux pas dire 😀. Mais j’espère pouvoir rencontrer plein d’artistes et de pros qui partagent mes valeurs et ma vision du monde et voir ce que ces rencontres donneront pour la suite.

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour toi ? De jouer et de capter un public qui ne te connaît peut-être pas ?

Oui, c’est toujours un défi de capter l’attention de personnes qui ne nous connaissent pas. Surtout quand il y a un but presque éducatif dans son message 😀. Mais mes textes sont assez universels je pense. Je parle de moi, de mon vécu, mais surtout d’un vécu collectif et donc auquel on s’identifie facilement.

Parlons un peu plus de toi… C’est quoi ton actualité du moment ou à venir ?

J’ai sorti en juin mon premier EP Fatigue qui est disponible en version CD-livre à la Fnac. Un livre de quarante pages accompagne le CD afin de mettre en avant d’autres artistes féministes et propager, ensemble, un message commun !

Si tu devais donner envie au public de venir t’écouter sur scène en trois mots, lesquels choisirais-tu ?

Clitoris, amour et révolution

Tu joues cette année au Crossroads Festival… Mais toi, c’est quoi la scène ou le festival que tu rêves de faire en tant qu’artiste ?

Je pense qu’il n’existe pas encore. Un festival avec une programmation 100% queer/féministe avec des Drag Queens et King et une réelle attention portée sur les problématiques de violences sexuelles au sein des festivals.

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergeants… Tu aurais un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

Oui je dirais Girli, on la connait pas trop en France mais c’est une Anglaise punk qui fait de la pop rose qui décoiffe.

Un dernier mot pour la fin ? Tu as carte blanche 🙂

Consentir c’est bien, désirer c’est encore mieux !